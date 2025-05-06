Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2025 року

Триває 1168-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 200 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 80 авіаударів, використавши при цьому дві ракети та скинувши 175 КАБ. Крім цього, здійснив понад 6,1 тис. обстрілів, з них 113 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 3344 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Ворожба, Іскрисківщина, Миропілля, Білопілля Сумської області; Золочів, Козача Лопань, Підлиман Харківської області; Шевченко Перше, Нова Полтавка, Сухий Яр, Покровськ, Котлине, Удачне, Олександроград, Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Малинівка, Темирівка, Залізничне, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське Запорізької області.

Останні новини з фронту

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 24 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два пункти управління, п’ять засобів ракетних військ і артилерії, два засоби ППО та чотири інших важливих об’єкти противника.

На Куп’янському напрямку

За добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та в бік Новоосинового і Глушківки.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 31 раз. Намагався просунутися уперед неподалік населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Нове, Колодязі, Мирне, Торське та в напрямку Зеленої Долини.

На Краматорському напрямку

Наші оборонці відбили чотири атаки противника в районі Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив шість атак в районах Торецька та Озарянівки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 78 атак агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Водяне Друге, Новоторецьке, Шевченко, Удачне, Успенівка, Троїцьке, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 24 ворожих штурми в районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Привільне, Комар та в бік Одрадного.

На Гуляйпільському напрямку

Противник сім разів атакував позиції наших захисників в районі Високого.

На Оріхівському напрямку

Поблизу Степового, Малих Щербаків, Кам’янського та в бік Новоандріївки і Новоданилівки, загарбники здійснили 14 атак на позиції наших захисників.

На Курському напрямку

Минулої доби наші воїни відбили 18 атак противника. Ворог завдав 330 артилерійських обстрілів, з них вісім – із реактивних систем залпового вогню; здійснив 12 авіаційних ударів, скинувши 27 КАБ.

Нагадаємо, триває 1168-й день повномасштабної війни в Україні.