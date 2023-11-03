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Вибори-2024: президент зважує всі «за» і «проти», але рішення наразі не ухвалене

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибори-2024: президент зважує всі «за» і «проти», але рішення наразі не ухвалене
Володимир Зеленський розглядає і зважує різні «за» і «проти»
фото: Офіс президента

Кулеба: «Проведення виборів під час війни з Росією спричинить «безпрецедентні» виклики»

Президент України Володимир Зеленський розглядає «за» і «проти» проведення президентських виборів наступною весною. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Sky News.

«Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає і зважує різні «за» і «проти». Але це не тому, що він не хоче проводити вибори, а тому, що проведення виборів у наявних умовах вимагатиме безпрецедентних зусиль і доведеться долати безпрецедентні виклики», – цитує заяву Кулеби агентство Reuters.

Голова МЗС додав, що проведення виборів під час війни з Росією спричинить «безпрецедентні» виклики.

«Від 5 до 8 млн українців виїхали за кордон, а в деяких країнах перебуває 1-2 мле українців, то це просто значить, що вся країна їхнього перебування матиме бути вкритою виборчими дільницями. А багато країн просто не дозволяють проводити іноземні вибори за межами дипломатичних установ цієї країни. Як справитися з таким викликом?», – додав він.

Нагадаємо, що за нормальних обставин президентські вибори мали б відбутися в березні наступного року, а п’ятирічний термін повноважень Зеленського добігав би кінця. Однак через воєнний стан виборчий процес в Україні неможливий. 

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що в Україні можуть відбутися вибори тільки у разі, якщо «парламенту вдасться вирішитися всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування». 

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Теги: вибори війна Володимир Зеленський

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