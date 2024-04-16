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Банкова повідомила, чим відрізнятиметься безпекова угода з Іспанією від інших

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Банкова повідомила, чим відрізнятиметься безпекова угода з Іспанією від інших
Україна провела черговий раунд переговорів з Іспанією щодо укладення безпекової угоди
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Угода з Іспанією матиме «низку особливостей порівняно з іншими подібними угодами»

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що двостороння безпекова угода з Іспанією матиме «низку особливостей» порівняно з документами, що були підписані з іншими країнами. Про це йдеться на сайті Офісу президента. 

Україна провела черговий раунд переговорів з Іспанією щодо укладення безпекової угоди на виконання Спільної декларації G7 про підтримку нашої країни.

Українську офіційну делегацію, відповідно до указу президента, очолює керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, проте цей раунд переговорів провів його заступник Ігор Жовква. 

Як зазначив Жовква, угода з Іспанією матиме «низку особливостей порівняно з іншими подібними угодами», зокрема у зв’язку з тісними відносинами цієї держави з країнами Середземномор’я, Латинської Америки та Африки.

Яку повідомлялося, представники України та Іспанії 4 березня розпочали переговори про укладання двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки.

До слова, триває 783-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби зафіксовано 50 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав двох ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: Іспанія Україна Офіс президента безпека війна

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