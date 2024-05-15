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Візит Зеленського до Португалії та Іспанії скасовано – ЗМІ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Візит Зеленського до Португалії та Іспанії скасовано – ЗМІ
У Мадриді Зеленський мав підписати двосторонню угоди про безпеку
фото: glavcom.ua

Глава держави відклав поїздку у зв'язку із серйозною внутрішньою ситуацією в Україні

Президент України Володимир Зеленський скасував запланований на цей тиждень візит до Португалії та Іспанії. Глава держави не вперше відкладає поїздки до цих країн. Про це повідомляє CNN Portugal.

За даними видання, Зеленський скасував поїздку у зв'язку із серйозною внутрішньою ситуацією, що склалася в Україні наразі.

Не повідомляючи більш конкретних деталей, оточення глави української держави дало зрозуміти, що складна ситуація на кількох ділянках фронту, зокрема в Харкові, не рекомендує наразі виїжджати за кордон.

Нагадаємо, раніше королівський дім Іспанії підтвердив інформацію, що президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Іспанії у п'ятницю, 17 травня, і буде прийнятий королем Феліпе VI. 

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський найближчими днями відвідає Іспанію. У Мадриді має пройти підписання двосторонньої угоди про безпеку. Від Іспанії договір підпише прем'єр-міністр Педро Санчес.

За даними джерел El Pais, угода про безпеку, яку підпишуть Санчес і Зеленський, аналогічна до тих, які Київ уже підписав із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Данією та Канадою. Мета договору – гарантувати Україні постійну військову підтримку в довгостроковій перспективі і слугувати мостом до того моменту, коли Київ зможе стати повноправним членом НАТО і ЄС.

Раніше заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що двостороння безпекова угода з Іспанією матиме «низку особливостей» порівняно з документами, що були підписані з іншими країнами.

Теги: Володимир Зеленський Іспанія

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