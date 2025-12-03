Головна Світ Політика
The Times: Віткофф та Кушнір відсторонили проукраїнського Рубіо від переговорів з РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Як пишуть ЗМІ, у Рубіо достатньо проукраїнська позиція
фото з відкритих джерел

Державний секретар США Марко Рубіо не брав участі в переговорах у Москві 2 грудня 

Зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, та спеціальний посланець США Стів Віткофф нібито відсторонили від переговорів із Росією сенатора Марко Рубіо, який вважається більш лояльним до інтересів України. Рубіо, якого називають тим, хто «більше співчуває Україні», раніше допоміг доопрацювати мирний план, що складався з 28 пунктів, передає «Главком» із посиланням на The Times.

Як зазначає видання, «надмірно щедрий для Росії» американський мирний план був узгоджений Віткоффом, Кушнером та російським чиновником Дмитрієвим під час таємних переговорів, які відбулися наприкінці жовтня у Маямі.

Рубіо не брав участі в поїздці до Москви. Передавати українську контрпропозицію на вирішальному етапі війни залишилися Віткофф і Кушнер, чиї значні ділові інтереси часто перетиналися з дипломатичною діяльністю.

The Times також звертає увагу на дедалі активнішу роль 44-річного Кушнера, чоловіка Іванки Трамп, в американській дипломатії. Це відбувається попри те, що він не має офіційної посади в Білому домі, на відміну від першого президентського терміну Трампа. Кушнер має досвід спілкування з російськими чиновниками: після виборів у США 2016 року він зустрічався у Нью-Йорку із Сергієм Горьковим, який очолював російський «Внешекономбанк».

Нагадаємо, Bloomberg опублікував розмову Віткоффа, Дмітрієва та Ушакова, на якій спецпредставник Трампа давав поради Росії, як краще подавати свої пропозиції щодо мирної угоди американському президенту.

У телефонній розмові, яка відбулася 14 жовтня і тривала трохи більше п'яти хвилин, спецпосланець Трампа Стів Віткофф надав поради Юрію Ушакову, головному помічнику президента Росії Володимира Путіна із зовнішньої політики. Зокрема, Віткофф пропонував організувати телефонну розмову між Трампом і Путіним до візиту Володимира Зеленського до Білого дому того ж тижня, а також використати угоду щодо Гази як допоміжний аргумент.

Як відомо, президент США Дональд Трамп прокоментував розшифровку Bloomberg, в якій спецпредставник Стів Віткофф радить російським офіційним особам, як краще сподобатися та привернути на свій бік американського лідера. За словами Трампа, у таких діях немає нічого незвичайного.

До слова, ЗМІ припускають, що до скандалу з витоком розмов Віткоффа може бути причетний Держсекретар Рубіо або його оточення. Вони зауважують, що 28-пунктовий мирний план спровокував «явну тіньову війну між Державним департаментом і Білим домом». Рубіо, який спочатку критикував, а потім захищав план, не був обізнаний про всі домовленості Віткоффа. Пізніше він взяв участь у перемовинах у Женеві, допомагаючи розробити більш прийнятний для Києва варіант плану.

