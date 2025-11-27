Обвинувачений у вбивстві російського генерала Москалика отримав довічний термін

Засуджений проведе перші 10 років у в’язниці, а решту – в колонії особливого режиму

Другий Західний окружний військовий суд засудив до довічного позбавлення волі Ігната Кузіна, обвинуваченого у вбивстві заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу збройних сил РФ Ярослава Москалика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Суд визнав Кузіна винним у скоєнні теракту, навчанні з метою терористичної діяльності, участі в терористичному угрупуванні, незаконному зберіганні вибухівки і виготовленні вибухових пристроїв, а також зберіганні підроблених документів.

Зазначається, що засуджений проведе перші 10 років у в'язниці, а решту – в колонії особливого режиму. Суд також оштрафував його на 2 млн рублів, стягнув 20 млн рублів за цивільним позовом сім'ї загиблого і близько 250 тис. рублів за позовами інших потерпілих. Кузін, як стверджується, повністю визнав провину.

Нагадаємо, у Підмосковʼї в місті Балашиха 25 квітня вибухнула автівка. Внаслідок підриву було вбито заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил РФ. Наступного дня після вибуху ФСБ оголосила про затримання Ігната Кузіна, назвавши його «агентом українських спецслужб».

До слова, генерал-майор Ярослав Москалик мав одну з важливих посад у російській військовій ієрархії. Він безпосередньо впливав на планування війни РФ проти України. Головне оперативне управління (ГОУ) є ключовим органом Генштабу РФ, яке відповідає за стратегічне планування, координацію бойових операцій та оперативне управління військами.

У 2016 році Москалик представляв Росію на переговорах у нормандському форматі, зокрема на технічному рівні – це свідчить про його роль у координації дій російських військ на сході України, тоді ще гібридного характеру. Участь Москалика в офіційних зустрічах на міжнародному рівні підтверджувала, що він був не лише «кабінетним» генералом, а й брав участь у військово-дипломатичних процесах.