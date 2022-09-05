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Зеленський не розглядатиме контрольоване відключення Запорізької АЕС

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський не розглядатиме контрольоване відключення Запорізької АЕС
Україна не відключатиме ЗАЕС від своїх ліній електропередач
фото ілюстративне

Відключення ЗАЕС вигідне для Росії, а не для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не розглядатиме контрольоване відключення Запорізької АЕС від українських ліній електропередач. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю ABC news.

За словами гаранта, він проти контрольованого відключення Запорізької АЕС для запобігання будь-яким витокам радіації, враховуючи, що з наближенням зими вона забезпечує енергією два регіони України. 

«Розумієте, вони (росіяни – ред.) зайняли нашу атомну станцію, шість блоків. Найбільшу в Європі. Це означає шість Чорнобилів… Вони використовують ядерну зброю, це і є ядерна зброя», – сказав Володимир Зеленський.

Очільник держави зауважив, що відключення ЗАЕС вигідне окупантам, які використовують її для ядерного шантажу.

«Я знаю, що росіяни хотіли б, щоб реактори були відключені від української мережі і підключені до російської. Ні, ми не погоджуємося з цим», – наголосив президент.

Зауважимо, що Зеленський вимагає термінової демілітаризації станції. Виходу всіх військових РФ з вибуховими речовинами, з будь-якою зброєю, звільнення станції і демілітаризація зони, як всередині, так і навколо ЗАЕС. І повний перехід станції під контроль української держави.

Нагадаємо, Україна пропонує відправити на Запорізьку АЕС місію ЄС та ООН.

Додамо, делегація МАГАТЕ 1 вересня прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Згодом стало відомо, що Запорізьку АЕС відключено від мережі.

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