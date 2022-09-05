Зеленський не розглядатиме контрольоване відключення Запорізької АЕС

Україна не відключатиме ЗАЕС від своїх ліній електропередач

Відключення ЗАЕС вигідне для Росії, а не для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не розглядатиме контрольоване відключення Запорізької АЕС від українських ліній електропередач. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю ABC news.

За словами гаранта, він проти контрольованого відключення Запорізької АЕС для запобігання будь-яким витокам радіації, враховуючи, що з наближенням зими вона забезпечує енергією два регіони України.

«Розумієте, вони (росіяни – ред.) зайняли нашу атомну станцію, шість блоків. Найбільшу в Європі. Це означає шість Чорнобилів… Вони використовують ядерну зброю, це і є ядерна зброя», – сказав Володимир Зеленський.

Очільник держави зауважив, що відключення ЗАЕС вигідне окупантам, які використовують її для ядерного шантажу.

«Я знаю, що росіяни хотіли б, щоб реактори були відключені від української мережі і підключені до російської. Ні, ми не погоджуємося з цим», – наголосив президент.

Зауважимо, що Зеленський вимагає термінової демілітаризації станції. Виходу всіх військових РФ з вибуховими речовинами, з будь-якою зброєю, звільнення станції і демілітаризація зони, як всередині, так і навколо ЗАЕС. І повний перехід станції під контроль української держави.

Нагадаємо, Україна пропонує відправити на Запорізьку АЕС місію ЄС та ООН.

Додамо, делегація МАГАТЕ 1 вересня прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Згодом стало відомо, що Запорізьку АЕС відключено від мережі.