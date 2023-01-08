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Світ знову побачив, що Росія бреше: звернення Зеленського (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Світ знову побачив, що Росія бреше: звернення Зеленського (відео)
фото: Офіс президента

Президент підкреслив, що жодна спроба Росії маніпулювати дипломатією та політикою ніколи вже не спрацює

Президент Володимир Зеленський Про це глава держави заявив у своєму традиційному вечірньому зверненні.

«Сьогодні відбулось перше у цьому році звільнення наших воїнів із російського полону. Іще 50 українців повернуті додому: 33 – офіцери, 17 – рядові і сержанти. Серед них – захисники Київщини, Донеччини та Маріуполя, півдня нашої країни. Без жодної перерви працюємо, щоб звільнити всіх українців і українок, які утримуються окупантами. І я дякую нашій команді, що забезпечує обміни: Буданов, Єрмак, Малюк, Усов, Лубінець та інші. А особливо дякую всім тим нашим підрозділам, які поповнюють обмінний фонд. Відзначу також успішність наших Повітряних сил: від початку цієї доби збито вже три гвинтокрили окупантів, кілька безпілотників. Молодці, хлопці! Дякую за послідовну демілітаризацію держави-агресора», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що світ знову побачив цими днями, що Росія бреше навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті.

«Російський обстріл Херсона запалювальними боєприпасами – одразу після Різдва. Удари по Краматорську та інших містах Донбасу – саме по цивільних об’єктах і саме тоді, коли в Москві звітували про нібито «мовчання» їхньої армії. Чергові погрози російських посадовців Європі і світу… Усе це тоді, коли у Москві щось там розповідали про нібито «перемир’я», – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що жодна спроба Росії маніпулювати дипломатією та політикою ніколи вже не спрацює.

«Тільки посилення України, тільки успіхи України, тільки відновлення територіальної цілісності України, тільки повернення всіх наших людей з російської неволі є гарантіями відновлення миру. Наближаємо це кожного дня. Слава всім, хто воює й працює заради перемоги нашої держави! Слава всім, хто допомагає! Вічна пам’ять усім, хто віддав життя за незалежність!
Слава Україні!», – резюмував глава держави.

Зазначимо, Україна заперечує заяву Москви про загибель великої кількості українських військових під час нещодавніх ракетних атак Росії по Краматорську Донецької області. Заяву Міноборони РФ спростував речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

Теги: росія обстріл незалежність Володимир Зеленський президент Офіс президента звільнення відео погрози

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