Головна Країна Політика
search button user button menu button

Глава МЗС Нідерландів зустрівся з керівниками НАБУ та САП

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Глава МЗС Нідерландів зустрівся з керівниками НАБУ та САП
Глава МЗС Нідерландів заявив про підтримку антикорупційної системи України
фото: САП

Том Берендсен підтвердив підтримку незалежності антикорупційних інституцій України

Міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен під час візиту до Києва провів зустріч із директором НАБУ Семеном Кривоносом та керівником САП Олександром Клименком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис САП у соціальних мережах.

Під час зустрічі сторони обговорили питання зміцнення незалежності антикорупційних органів та їх подальший розвиток відповідно до міжнародних стандартів.

Як зазначили в САП, нідерландський міністр підтвердив підтримку зусиль України у сфері посилення інституційної спроможності антикорупційних органів.

«НАБУ і САП продовжують системну роботу з виявлення, розслідування та документування корупційних злочинів, а також розвиток співпраці з міжнародними партнерами», – наголосили в прокуратурі.

Нагадаємо, що фігурант справи «Мідас», бізнесмен Тимур Міндіч заявив, що готовий приїхати в Україну та навіть «сісти до вʼязниці», якщо суд призначить йому «чесну заставу». Він заявив, що хотів би виступити на засіданні тимчасової слідчої комісії, адже йому є що сказати. Окрім цього, він готовий виступити у суді, однак в онлайн-форматі. 

До слова, національне антикорупційне бюро України виконало рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та повернуло Юлії Тимошенко кошти, вилучені під час обшуку, які вона вважає незаконно конфіскованими. Адвокат Тимошенко наголосив, що справа проти Тимошенко було сфабриковано, а висунуті звинувачення – безпідставними. Цей факт, за його словами, неодноразово підтверджувався під час судових засідань.

Читайте також:

Теги: НАБУ Нідерланди САП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними нардепа Железняка, Ігор Миронюк є кумом ексміністра Галущенка. Він хрещений батько однієї з доньок Германа Валерійовича
Кум до кума у СІЗО. Що так затято приховував міністр Галущенко?
22 лютого, 12:20
Зеленський обговорив із прем’єром Нідерландів посилення ППО
Зеленський обговорив із прем’єром Нідерландів посилення ППО
14 лютого, 01:26
Улітку 2025 року НАБУ і САП повідомили посадовцю підозру у вимаганні коштів
Корупція на будівництві житла для військових: експосадовець Міноборони отримав нову підозру
19 лютого, 16:38
Юлія Тимошенко планувала відвідати міжнародний захід
Антикорупційний суд не випустив Тимошенко з України
5 лютого, 17:40
Семен Кривонос розповів, що повернені державі кошти – не єдиний показник ефективності антикорупційної роботи
Не лише грошима. Як НАБУ оцінює свою ефективність у боротьбі з топкорупцією
10 лютого, 19:46
НАБУ та САП затримали колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка
Справа «Мідас»: яку заставу САП проситиме для Галущенка
17 лютого, 09:34
Антикорупційні органи підозрюють Галущенка в участі в злочинній організації під орудою бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана
Операція «Мідас»: НАБУ оприлюднило плівки у справі Галущенка
19 лютого, 11:20
Уряд Нідерландів спрямував кошти на ДНК-набори для пошуку викрадених дітей
Нідерланди виділили €2 млн на повернення українських дітей, викрадених РФ
19 лютого, 17:07
Уряд звільнив Романа Ісаєнка 7 січня
Екскерівник Держлікслужби отримав підозру в недостовірному декларуванні
27 лютого, 10:30

Політика

Президент присвоїв почесне найменування «Лиманська» 63-й бригаді Сухопутних військ
Президент присвоїв почесне найменування «Лиманська» 63-й бригаді Сухопутних військ
Кучма може зателефонувати Путіну, але цього не зробить. Ексрадник озвучив причину
Кучма може зателефонувати Путіну, але цього не зробить. Ексрадник озвучив причину
Глава МЗС Нідерландів зустрівся з керівниками НАБУ та САП
Глава МЗС Нідерландів зустрівся з керівниками НАБУ та САП
Путін втратив трьох своїх найближчих друзів – Сибіга
Путін втратив трьох своїх найближчих друзів – Сибіга
«Отримуємо живі листи від Путіна». Президент розкрив, що відбувається у тристоронніх переговорах
«Отримуємо живі листи від Путіна». Президент розкрив, що відбувається у тристоронніх переговорах
Американський історик спрогнозував, на чиїх умовах може завершитися війна в Україні
Американський історик спрогнозував, на чиїх умовах може завершитися війна в Україні

Новини

Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua