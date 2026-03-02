Глава МЗС Нідерландів зустрівся з керівниками НАБУ та САП

Том Берендсен підтвердив підтримку незалежності антикорупційних інституцій України

Міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен під час візиту до Києва провів зустріч із директором НАБУ Семеном Кривоносом та керівником САП Олександром Клименком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис САП у соціальних мережах.

Під час зустрічі сторони обговорили питання зміцнення незалежності антикорупційних органів та їх подальший розвиток відповідно до міжнародних стандартів.

Як зазначили в САП, нідерландський міністр підтвердив підтримку зусиль України у сфері посилення інституційної спроможності антикорупційних органів.

«НАБУ і САП продовжують системну роботу з виявлення, розслідування та документування корупційних злочинів, а також розвиток співпраці з міжнародними партнерами», – наголосили в прокуратурі.

