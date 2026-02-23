Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем’єр Словаччини розповів про невдалу спробу переговорів із Зеленським

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Прем’єр Словаччини розповів про невдалу спробу переговорів із Зеленським
Фіцо заявив, що не зміг додзвонитися до Зеленського перед енергетичними обмеженнями
скріншот з відео

Фіцо заявив, що хотів обговорити ситуацію з «Дружбою» перед енергетичним рішенням, але розмову відклали через щільний графік українського президента

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що намагався зв’язатися з президентом України Володимиром Зеленським перед рішенням щодо зупинки екстреного імпорту електроенергії, однак провести розмову не вдалося через зайнятий графік українського лідера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на словацьке видання Aktuality.

За словами Фіцо, перед реалізацією заходів у відповідь він хотів особисто обговорити ситуацію з транспортуванням російської нафти трубопроводом «Дружба» та попросити українську сторону відновити постачання.

Прем’єр Словаччини стверджує, що українська сторона повідомила про щільний графік президента та можливість провести переговори лише після 25 лютого. Через це, за його словами, уряд вирішив діяти без зволікань.

Фіцо зазначив, що для Словаччини ситуація має характер надзвичайної, тому рішення щодо енергетичних заходів ухвалювалися у стислі терміни. Він підкреслив, що мав намір спочатку знайти політичне рішення через прямий діалог із Києвом, однак відсутність оперативної комунікації змусила перейти до практичних кроків.

Раніше словацький прем’єр уже оголошував про можливість відповіді на проблеми з постачанням нафти через «Дружбу», зокрема шляхом обмеження екстреної енергетичної підтримки Україні. Його нові заяви стали продовженням публічної дискусії між Братиславою та Києвом щодо енергетичної співпраці.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини закликав національного оператора енергомереж розглянути можливість тимчасового припинення аварійного експорту електроенергії до України у разі, якщо транспортування нафти трубопроводом «Дружба» не буде відновлено.

Читайте також:

Теги: Словаччина Роберт Фіцо Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський сподівається на співпрацю з Японією
Зеленський запросив прем’єр-міністерку Японії до України
20 лютого, 11:48
Статус тимчасового притулку для тих, хто вже його отримав, продовжується автоматично
Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року
19 лютого, 16:11
Зупинка «Дружби» змусила Угорщину та Словаччину звернутися по допомогу до Хорватії
Угорщина та Словаччина попросили Хорватію відкрити транзит російської нафти
16 лютого, 15:48
Зеленський оголосив про підготовку Україною санкцій проти росіян, що використовують спорт у воєнних цілях
«Ставлять спорт на службу війні». Президент анонсував пакет санкцій
15 лютого, 22:52
Зеленський зустрівся з Рубіо в Мюнхені: про що говорили
Зеленський зустрівся з Рубіо в Мюнхені: про що говорили
14 лютого, 22:46
Зеленський розповів, що американська сторона в Абі-Дабі знову виступила з ініціативою деескалації щодо енергетичних ударів
Енергетичне перемир’я. Зеленський розказав, що запропонували США
7 лютого, 11:06
Шмигаль зазначав, що були розвантажені блоки атомних електростанцій
Енергетики завершили ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою
1 лютого, 18:46
Зеленський заявив, що Україна залишається відкритою до переговорів за участю Росії та Сполучених Штатів
Зеленський пояснив, навіщо йому потрібно зустрітися з Путіним
31 сiчня, 18:28
Станом на ранок 30 січня 378 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла
Платіжки за січень будуть іншими. Зеленський дав доручення щодо киян, які залишилися без тепла
30 сiчня, 12:01

Політика

Венс чи Рубіо: Трамп заговорив про наступника на президентські вибори 2028 року
Венс чи Рубіо: Трамп заговорив про наступника на президентські вибори 2028 року
Прем’єр Словаччини розповів про невдалу спробу переговорів із Зеленським
Прем’єр Словаччини розповів про невдалу спробу переговорів із Зеленським
Уряд Іспанії вирішив розсекретити документи про спробу перевороту 1981 року
Уряд Іспанії вирішив розсекретити документи про спробу перевороту 1981 року
Духовний радник Трампа закликав не ігнорувати воєнні злочини РФ під час переговорів
Духовний радник Трампа закликав не ігнорувати воєнні злочини РФ під час переговорів
Каллас заявила, що ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти РФ
Каллас заявила, що ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти РФ
Експосла Британії у США заарештували через скандал з Епштейном
Експосла Британії у США заарештували через скандал з Епштейном

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua