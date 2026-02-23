Прем’єр Словаччини розповів про невдалу спробу переговорів із Зеленським

Фіцо заявив, що не зміг додзвонитися до Зеленського перед енергетичними обмеженнями

Фіцо заявив, що хотів обговорити ситуацію з «Дружбою» перед енергетичним рішенням, але розмову відклали через щільний графік українського президента

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що намагався зв’язатися з президентом України Володимиром Зеленським перед рішенням щодо зупинки екстреного імпорту електроенергії, однак провести розмову не вдалося через зайнятий графік українського лідера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на словацьке видання Aktuality.

За словами Фіцо, перед реалізацією заходів у відповідь він хотів особисто обговорити ситуацію з транспортуванням російської нафти трубопроводом «Дружба» та попросити українську сторону відновити постачання.

Прем’єр Словаччини стверджує, що українська сторона повідомила про щільний графік президента та можливість провести переговори лише після 25 лютого. Через це, за його словами, уряд вирішив діяти без зволікань.

Фіцо зазначив, що для Словаччини ситуація має характер надзвичайної, тому рішення щодо енергетичних заходів ухвалювалися у стислі терміни. Він підкреслив, що мав намір спочатку знайти політичне рішення через прямий діалог із Києвом, однак відсутність оперативної комунікації змусила перейти до практичних кроків.

Раніше словацький прем’єр уже оголошував про можливість відповіді на проблеми з постачанням нафти через «Дружбу», зокрема шляхом обмеження екстреної енергетичної підтримки Україні. Його нові заяви стали продовженням публічної дискусії між Братиславою та Києвом щодо енергетичної співпраці.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини закликав національного оператора енергомереж розглянути можливість тимчасового припинення аварійного експорту електроенергії до України у разі, якщо транспортування нафти трубопроводом «Дружба» не буде відновлено.