За що Сергій Стерненко і Ірина Федишин отримали «Золоте серце» від президента

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Ірина Федишин та Сергій Стерненко отримали нагороду з рук президента за волонтерську діяльність
Володимир Зеленський нагородив українських діячів за внесок у боротьбу проти російської агресії

Володимир Зеленський нагородив засновника благодійного фонду «Спільнота Стерненка» Сергія Стерненка та співачку Ірину Федишин відзнакою «Золоте серце». Про це пише «Главком» із посиланням на сайт Офісу президента України.

Сергій Стерненко отримав відзнаку «Золоте серце» за організовані збори коштів для ЗСУ. «За час війни зібрав близько 6 млрд грн для потреб ЗСУ. Організовує систематичні збори коштів через власні медіаканали. Забезпечив закупівлю та передачу військовим понад 244 тис. дронів, зокрема перехоплювачів «шахедів», – йдеться на сайті Офісу президента.

Також відзнакою нагородили українську співачку Ірину Федишин. Артистка отримала нагороду з рук президента за збір коштів на своїх концертах для ЗСУ та гуманітарних цілей.

«Організувала та провела понад 240 благодійних концертів в Україні та за кордоном, всі кошти від них спрямувала на потреби ЗСУ та гуманітарні цілі. Забезпечила придбання й передачу захисникам понад 400 одиниць військової техніки та сотень одиниць критично важливого спорядження», – зазначається у повідомленні.

Як повідомляв «Главком», 4 березня Володимир Зеленський вручив державні нагороди та відзнаки «Золоте серце» українським волонтерам, лікарям, освітянам, ученим, діячам культури, спортсменам та журналістам за внесок у боротьбу проти російської агресії. Володимир Зеленський подякував за посилення української армії та суспільства й поширення української культури.

