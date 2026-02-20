Зеленський заслухав доповідь переговорної групи після зустрічей у Женеві

Глава держави наголосив, що наступний раунд перемовин може відбутися у лютому

Президент України Володимир Зеленський заслухав детальну доповідь переговорної групи за підсумками зустрічей у Швейцарії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Обговорили, зокрема, аспекти, які неможливо було озвучувати в телефонному режимі. Вдячний команді за чітку роботу в рамках директив, а також за терпіння в усіх розмовах із російською стороною, далеко не завжди простих та адекватних. Важливо, що і представники президента Сполучених Штатів теж усе роблять, щоб перемовини були конструктивними. І Україна їх у цьому повністю підтримує: наш внесок завжди тільки в конструктив», – каже він.

Український лідер наголосив, що «реальні можливості завершити війну достойно залишаються». Для цього, за його словами, потрібно, щоб світові лідери тиснули на агресора.

Президент зазначив, що українська сторона розраховує організувати ще один раунд перемовин у лютому. Він вислови сподівання, що цей раунд «може стати справді результативним».

«Українські відповіді на найбільш складні питання напередодні наступної зустрічі готові. Пріоритети для нашої переговорної команди для наступної зустрічі в тристоронньому форматі та зі Сполученими Штатами визначені. Працюємо далі і для готовності лідерів зустрічатись та вирішувати те, що поки що не вирішується на рівні команд», – каже глава держави.

Зеленський наголосив, що саме зустріч на рівні лідерів може стати багато в чому вирішальним. За його словами, Україна готова до такого формату.

«Команда має забезпечити умови і для прогресу в гуманітарних питаннях. Обміни військовополонених мають продовжуватись. Очікуємо, що обмін стане можливим найближчим часом. Хочу окремо відзначити наших європейських партнерів: Європа в процесі роботи для завершення війни, і роль Європи має зростати. Будемо координуватися з партнерами. Україна завжди захищає наші спільні європейські інтереси», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися. Своєю чергою керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що розмова була «непростою, але важливою». На брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що на тристоронніх переговорах у Женеві сторонам вдалося досягти значного прогресу.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна зустріч щодо закінчення російсько-української війни знову відбудеться у Швейцарії. За його словами, важливо, щоб переговорний процес проходив саме в Європі.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до завершення переговорів на військовому треку ближче, ніж на політичному. Водночас глава держави заявив, що на переговорах у Женеві сторони не дійшли спільної позиції щодо територіального питання.