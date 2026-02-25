Сенатори США посперечалися, як саме бити по нафтових доходах Кремля

Республіканець Ліндсі Грем розкритикував ініціативу демократки Джин Шахін щодо арешту російських нафтових танкерів

У Сенаті США виникла суперечка навколо нових підходів до санкційного тиску на Росію після того, як сенаторка-демократка Джин Шахін запропонувала розширити повноваження адміністрації щодо затримання танкерів так званого тіньового флоту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис сенатора-республіканця Ліндсі Грема у соцмережі Х.

Very disappointed to hear Senator Shaheen suggest that we should back off on the Russia sanctions legislation that I’ve been working on for over a year with Senator Blumenthal and a large bipartisan group of members.



It is incredibly concerning that after all this effort,… https://t.co/3uKdficPdm — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) February 25, 2026

Йдеться про законопроєкт, який має посилити можливості США арештовувати російські нафтові танкери, що використовуються для обходу санкцій.

Пропозицію Шахін підтримав комітет Сенату з міжнародних відносин – 20 голосами проти 2. За словами сенаторки, головним джерелом доходів Росії залишаються енергоресурси, а тому новий механізм тиску може виявитися ефективнішим. «Звідки Росія отримує більшу частину своїх доходів? Від нафти та газу. Ми вважаємо, що це ефективніший механізм, ніж той, що пропонується в новій версії», – сказала вона.

Ідеться про альтернативну ініціативу Ліндсі Грема, яка передбачає можливість запровадження вторинних санкцій і тарифів щодо країн, що продовжують купувати дешеву російську нафту і газ. Попри двопартійну підтримку, цей законопроєкт уже кілька місяців залишається без остаточного схвалення, очікуючи рішення президента США.

Грем заявив, що дії Шахін можуть послабити підтримку його законодавчої ініціативи серед демократів. «Неймовірно непокоїть те, що після всіх цих зусиль демократи можуть вирішити не підтримувати законопроєкт про санкції проти Росії, який дозволить президенту Трампу запроваджувати мита на країни, що купують дешеву російську нафту, що підтримує військову машину Путіна. Тарифні повноваження пов'язані виключно з російсько-українським конфліктом, а не зі загальними тарифними повноваженнями, і мають трирічний термін дії», – написав сенатор.

До слова, американський лідер Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Вона тривала 30 хвилин.

Раніше, президент США Дональд Трамп доручив американській переговорній команді активізувати зусилля для припинення бойових дій у війні між Україною та Росією.