Головна Світ Політика
search button user button menu button

Орбан заявив, що ЄС, а не Росія, є реальною загрозою для Угорщини

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Орбан заявив, що ЄС, а не Росія, є реальною загрозою для Угорщини
фото: AP

Віктор Орбан відкинув переконання багатьох європейських лідерів, що російський диктатор Володимир Путін становить загрозу безпеці Європи

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час свого програмного виступу в суботу зробив низку скандальних заяв, спрямованих проти Європейського Союзу. Про це повідомляє Главком із посиланням на CNN

За вісім тижнів до парламентських виборів, які відбудуться 12 квітня, лідер партії «Фідес» наголосив, що справжня загроза для Угорщини походить не зі Сходу, а саме з Брюсселя. Орбан порівняв сучасний ЄС із радянським режимом, заявивши, що прихильникам свободи варто боятися «брюссельської репресивної машини».

Орбан назвав побоювання лідерів Заходу щодо агресії Володимира Путіна «примітивними та несерйозними». Він вважає, що Росія не становить прямої загрози безпеці континенту. На думку прем'єра, Брюссель є «джерелом неминучої небезпеки», яка намагається втягнути угорців у війну та позбавити країну суверенітету.

Своїх головних конкурентів – правоцентристську партію «Тиса» та її лідера Петера Мадяра – Орбан назвав «маріонетками Брюсселя», яких створили іноземні банки та енергетичні гіганти для повалення його уряду.

Орбан схвально відгукнувся про Дональда Трампа, заявивши, що перемога республіканця в США допомагає Угорщині витіснити «іноземних агентів, проплачених журналістів та ліберальні мережі».

Попри таку агресивну риторику, опитування показують, що владна партія «Фідес» наразі вперше за 16 років може поступитися опозиції. Партія «Тиса» випереджає «Фідес» у більшості незалежних соціологічних досліджень, обіцяючи відновити стосунки із західними союзниками та повернути Угорщину на демократичний шлях розвитку. Орбан, своєю чергою, пообіцяв «навести порядок» після квітня, якщо отримає п'яту поспіль перемогу на виборах.

Як відомо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре пообіцяв блокувати вступ України в Євросоюз після критики від президента Володимира Зеленського. 

Як повідомлялося раніше, президент Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції наголосив, що українці тримають європейський фронт, а тим часом «один Віктор (тобто прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, – ред.) може думати лише про те, як відрощувати свій живіт, а не про те, як нарощувати армію, щоб зупиняти російські танки від повернення на вулиці Будапешта».

Нагадаємо, Віктор Орбан заявив, що один із командирів української армії погрожує військовим вторгненням його країні.

Орбан наголосив, що серйозно сприймає такі погрози, і що Україна становить загрозу для Угорщини.

Теги: Європейський Союз Угорщина Віктор Орбан путін росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейська комісія розглядає можливість швидкого, але обмеженого вступу України до Європейського Союзу
Єврокомісія розглядає швидкий, але обмежений вступ України до ЄС – Reuters 
17 сiчня, 00:34
Орбан звинуватив Україну у втручанні у вибори
Орбан звинуватив Україну у втручанні у вибори
27 сiчня, 02:29
Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль закликав ЄС негайно діяти проти «тіньового флоту» РФ
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
27 сiчня, 09:06
Андрій Волна: Юлія Навальна не може взяти участь хоча б тому, що вона не підписала Берлінську декларацію
«З Навальною ми навіть розмовляти не будемо». Учасник Платформи росіян у ПАРЄ здивував заявою
1 лютого, 11:27
На саміт лідерів було запрошено експрезидента Європейського центробанку Маріо Драгі та експрем'єра Італії Енріко Летта
Кошта збирає лідерів ЄС 12 лютого на позачергову зустріч
2 лютого, 14:56
Каллас закликала європейські країни координувати будь-які контакти з російським диктатором Володимиром Путіним
Каллас закликала Європу узгоджувати контакти з Путіним
11 лютого, 02:56
Роскомнагляд заблокував у Росії сайт з даними про російських військових
Роскомнагляд заблокував для росіян сайт з даними про поранених та загиблих окупантів
13 лютого, 19:39
Зрив переговорів? РФ висунула новий ультиматум щодо Донбасу
Зрив переговорів? РФ висунула новий ультиматум щодо Донбасу
5 лютого, 11:15
Сили оборони уразили склад матеріально-технічного забезпечення, район зосередження живої сили та пункт управління БпЛА противника
Генштаб уточнив наслідки удару по полігону «Капустин Яр»
8 лютого, 11:26

Політика

«От мала до велика». Кремль повідомив про вражаючу підтримку кривавого Путіна росіянами
«От мала до велика». Кремль повідомив про вражаючу підтримку кривавого Путіна росіянами
Орбан заявив, що ЄС, а не Росія, є реальною загрозою для Угорщини
Орбан заявив, що ЄС, а не Росія, є реальною загрозою для Угорщини
Рютте: НАТО виграє війну з Росією, якщо вона нападе зараз
Рютте: НАТО виграє війну з Росією, якщо вона нападе зараз
Скандал із расистським відео: Трамп поставив під сумнів «вірність» союзниква-республіканців
Скандал із расистським відео: Трамп поставив під сумнів «вірність» союзниква-республіканців
Ввічливість Рубіо у Мюнхені – це лише маскування. Аналіз Bloomberg
Ввічливість Рубіо у Мюнхені – це лише маскування. Аналіз Bloomberg
Данія назвала тиск США щодо купівлі Гренландії абсолютно неприйнятним
Данія назвала тиск США щодо купівлі Гренландії абсолютно неприйнятним

Новини

В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Вчора, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
13 лютого, 13:52

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua