Орбан заявив, що ЄС, а не Росія, є реальною загрозою для Угорщини

Віктор Орбан відкинув переконання багатьох європейських лідерів, що російський диктатор Володимир Путін становить загрозу безпеці Європи

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час свого програмного виступу в суботу зробив низку скандальних заяв, спрямованих проти Європейського Союзу. Про це повідомляє Главком із посиланням на CNN.

За вісім тижнів до парламентських виборів, які відбудуться 12 квітня, лідер партії «Фідес» наголосив, що справжня загроза для Угорщини походить не зі Сходу, а саме з Брюсселя. Орбан порівняв сучасний ЄС із радянським режимом, заявивши, що прихильникам свободи варто боятися «брюссельської репресивної машини».

Орбан назвав побоювання лідерів Заходу щодо агресії Володимира Путіна «примітивними та несерйозними». Він вважає, що Росія не становить прямої загрози безпеці континенту. На думку прем'єра, Брюссель є «джерелом неминучої небезпеки», яка намагається втягнути угорців у війну та позбавити країну суверенітету.

Своїх головних конкурентів – правоцентристську партію «Тиса» та її лідера Петера Мадяра – Орбан назвав «маріонетками Брюсселя», яких створили іноземні банки та енергетичні гіганти для повалення його уряду.

Орбан схвально відгукнувся про Дональда Трампа, заявивши, що перемога республіканця в США допомагає Угорщині витіснити «іноземних агентів, проплачених журналістів та ліберальні мережі».

Попри таку агресивну риторику, опитування показують, що владна партія «Фідес» наразі вперше за 16 років може поступитися опозиції. Партія «Тиса» випереджає «Фідес» у більшості незалежних соціологічних досліджень, обіцяючи відновити стосунки із західними союзниками та повернути Угорщину на демократичний шлях розвитку. Орбан, своєю чергою, пообіцяв «навести порядок» після квітня, якщо отримає п'яту поспіль перемогу на виборах.

Як відомо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре пообіцяв блокувати вступ України в Євросоюз після критики від президента Володимира Зеленського.

Як повідомлялося раніше, президент Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції наголосив, що українці тримають європейський фронт, а тим часом «один Віктор (тобто прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, – ред.) може думати лише про те, як відрощувати свій живіт, а не про те, як нарощувати армію, щоб зупиняти російські танки від повернення на вулиці Будапешта».

Нагадаємо, Віктор Орбан заявив, що один із командирів української армії погрожує військовим вторгненням його країні.

Орбан наголосив, що серйозно сприймає такі погрози, і що Україна становить загрозу для Угорщини.