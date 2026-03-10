Стало відомо, скільки заробляє новий очільник «Енергоатома» Ковтонюк

У середньому доходи Павла Ковтонюка в «Енергоатомі» сягають майже 1 млн грн за місяць

Наприкінці серпня 2025 року Павло Ковтонюк змінив крісло керівника Рівненської АЕС на т.в.о. голови правління енергогенеруючій компанії

За час обіймання посади тимчасово виконуючого обов’язків голови правління акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» Павло Ковтонюк заробив 5,64 млн грн. Таку інформацію «Главком» отримав від «Енергоатома» на свій запит.

У перші три місяці на новій посаді (вересень-листопад 2025 року) доходи Ковтонюка склали 849,1 тис. грн щомісячно. А з грудня дещо зросли – до 934 тис. грн.

Крім того, у січні 2026 року заробітки т.в.о голови «Енергоатома» вже досягнули 949 тис. грн.

Додамо, що до обрання т.в.о. голови правління «Енергоатома» місячні доходи Павла Ковтонюка були у межах 300 тис. грн (наприклад, у серпні 2025-го він заробив 283 тис. грн).

Як повідомляв Главком, 21 серпня 2025 року наглядова рада АТ «НАЕК «Енергоатом» задовольнила заяву в. о. голови правління компанії Петра Котіна про припинення повноважень. На цю посаду тимчасово призначено іншого фахівця – Павла Ковтонюка, який тоді працював генеральним директором Рівненської АЕС.

У розпал гучного скандалу, пов’язаного з корупцією в «Енергоатомі», антикорупційні органи оприлюднили записи розмов фігурантів, які пізніше отримали підозри. В одному з таких діалогів між Рокетом (під цієї кличкою орудував, за твердженням слідства, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, хоча його адвокати нині заперечують таку посаду) і Тенором (виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов) слідство зафіксувало згадку про Павла Ковтонюка, який на той час очолював Рівненську АЕС. Зокрема, Басов доповідає Миронюку про так зване «домашнє завдання».

«Ну я его заблокировал. Я ему скажу, что пока в порядок не приведет – денег не получит. Вот же звонил и Ковтонюк (тодішній очільник Рівненської атомної електростанції, а нині т.в.о. голови «Енергоатома» – «Главком»). Ну, что денег нету, дайте деньги (за словами Басова, Ковтонюк просив гроші – «Главком»). Я говорю, не дам, домашнее задание надо выполнить. Ну правда сказал, что они это передо мной не закрыли домашнее задание», – навів слова Басова прокурор в антикорупційному суді.

Окремо прокурор уточнив: «На наше переконання, під «домашнім завданням» ідеться про кошти, які вони (фігуранти – «Главком») повинні отримати».