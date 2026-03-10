Будапешт ухвалив резолюцію проти членства України в Євросоюзі

Парламент Угорщини ухвалив резолюцію проти членства України в Європейському Союзі

Національні збори Угорщини ухвалили резолюцію, що відхиляє членство України в Європейському Союзі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника угорського уряду Золтана Ковача у соцмережі Х.

Документ, як повідомляється, був прийнятий 142 голосами «за», 28 «проти» та 4 «утрималися».

У резолюції зазначається, що Угорщина виступає проти вступу України, оскільки країна перебуває у стані війни, і її вступ ризикує зробити Європейський Союз прямою стороною конфлікту.

Законотворці також попередили про фінансові наслідки продовження підтримки України.

«Євросоюз вже надав €193,3 млрд допомоги з початку війни та планує додаткові позики. Потенційна частка України в наступному семирічному бюджеті Євросоюзу може перевищити €360 млрд», – йдеться в документі.

Окрім того, резолюція закликає уряд підтримувати міжнародні мирні зусилля, уникати надсилання грошей чи зброї Україні та запобігати втягуванню у війну як Угорщини, так і Євросоюзу.

«Главком» писав, що Угорщина не збирається віддавати Україні кошти «Ощадбанку». Угорський уряд ухвалив постанову №49/2026 (III.9.), яка стосується українських цінностей: €35 млн, $40 млн готівкою, а також 9 золотих зливків, кожен вагою по одному кілограму, що перевозили територією країни. Згідно з постановою, ці активи залишатимуться під контролем держави до завершення слідчих дій.

Разом з тим, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Україна вчасно та в повному обсязі отримає макрофінансову допомогу від ЄС у розмірі €90 млрд. Попри процедурні складнощі та спроби блокування з боку окремих країн, Брюссель має готові механізми для реалізації цього рішення. Очільниця Єврокомісії пообіцяла, що Україна отримає кошти від ЄС попри вето Орбана.

Європейська рада вирішить долю €90 млрд для України 19 березня. Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що питання подальшого кредитування для України вирішуватиметься за два тижні. Єдине, що непокоїть Володимира Зеленського, це – позиція угорського прем'єра Віктора Орбана. Він пов’язує розблокування з відновленням транзиту нафти нафтопроводом «Дружба».