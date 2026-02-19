Зеленський відповів, чи наказав би ліквідувати Путіна

Президент: В їхній системі я не впевнений, що інша людина не стане таким же Путіним

Президент України Володимир Зеленський прокоментував запитання про те, чи віддав би наказ ліквідувати російського диктатора Володимира Путіна. Про це він сказав в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану, пише «Главком».

Журналіст поцікавився в глави держави, чи доручив би він своїм силовим структурам здійснити таку операцію, якби з’явилася відповідна можливість. У відповідь Зеленський зауважив, що навіть усунення Путіна не обов’язково призвело б до кардинальних змін, адже проблема полягає не лише в одній особі, а в сформованій і глибоко вкоріненій системі.

«Знаєте, в їхній системі я не впевнений, що інша людина не стане таким же Путіним. Такою ж, як Путін. Суть не в цьому», – підкреслив президент.

Водночас Зеленський зауважив про численні замахи на своє життя: «Я не знаю, скільки разів вони намагалися мене вбити. Служби безпеки розповідали мені про деякі випадки. Я розумію, що в моїй країні в цей скрутний період це могло б підштовхнути Україну до хаосу».

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що для завершення війни не бачить сенсу обговорювати історичні аргументи, які озвучує російський диктатор Володимир Путін. Так президент прокоментував можливі переговори з Путіним.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський заявив, що вірить у щире бажання президента США Дональда Трампа завершити війну, однак не може оцінити його ставлення до російського диктатора Володимира Путіна.