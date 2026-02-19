Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський відповів, чи наказав би ліквідувати Путіна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський відповів, чи наказав би ліквідувати Путіна
Президент зробив заяву про Путіна
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Президент: В їхній системі я не впевнений, що інша людина не стане таким же Путіним

Президент України Володимир Зеленський прокоментував запитання про те, чи віддав би наказ ліквідувати російського диктатора Володимира Путіна. Про це він сказав в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану, пише «Главком».

Журналіст поцікавився в глави держави, чи доручив би він своїм силовим структурам здійснити таку операцію, якби з’явилася відповідна можливість. У відповідь Зеленський зауважив, що навіть усунення Путіна не обов’язково призвело б до кардинальних змін, адже проблема полягає не лише в одній особі, а в сформованій і глибоко вкоріненій системі.

«Знаєте, в їхній системі я не впевнений, що інша людина не стане таким же Путіним. Такою ж, як Путін. Суть не в цьому», – підкреслив президент.

Водночас Зеленський зауважив про численні замахи на своє життя: «Я не знаю, скільки разів вони намагалися мене вбити. Служби безпеки розповідали мені про деякі випадки. Я розумію, що в моїй країні в цей скрутний період це могло б підштовхнути Україну до хаосу».

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що для завершення війни не бачить сенсу обговорювати історичні аргументи, які озвучує російський диктатор Володимир Путін. Так президент прокоментував можливі переговори з Путіним.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський заявив, що вірить у щире бажання президента США Дональда Трампа завершити війну, однак не може оцінити його ставлення до російського диктатора Володимира Путіна. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український лідер зустрівся з Річардом Блюменталем (по центру) і Шелдоном Вайтгаузом
Зеленський обговорив із сенаторами США посилення санкцій проти тіньового флоту РФ
16 лютого, 17:56
Зеленський обговорив із президентом Фінляндії спільне виробництво зброї
Зеленський обговорив із президентом Фінляндії спільне виробництво зброї
13 лютого, 23:37
Зеленський нагадав, що ініціативи щодо припинення вогню звучали ще торік під час зустрічей у Саудівській Аравії
Енергетичне перемир’я? Зеленський пояснив, чи битиме Україна далі по російських НПЗ
30 сiчня, 10:18
Президент підписав указ про вихід з міжнародної угоди, укладеної 1992 року
Україна вийшла з угоди СНД про охорону держкордонів і морських економічних зон
27 сiчня, 06:15
Наступний раунд переговорів в Абу-Дабі може відбутися вже наступного тижня
Стало відомо, коли відбудеться другий раунд переговорів між Україною, Росією та США
24 сiчня, 19:47
Глава держави повідомив, що у порівнянні з минулим роком Сили оборони ліквідовують окупантів у понад два з половиною рази більше
Втрати Росії на фронті значно зросли: глава держави повідомив деталі
22 сiчня, 17:41

Політика

Зеленський відповів, чи наказав би ліквідувати Путіна
Зеленський відповів, чи наказав би ліквідувати Путіна
Переговори, Донбас, вибори. Інтерв'ю Зеленського – головні тези
Переговори, Донбас, вибори. Інтерв'ю Зеленського – головні тези
Зеленський відверто зізнався, що йому болить у позиції Трампа
Зеленський відверто зізнався, що йому болить у позиції Трампа
Зеленський розповів про позиції України, США та Росії у територіальному питанні
Зеленський розповів про позиції України, США та Росії у територіальному питанні
Історії про Петра I не потрібні: Зеленський про можливі переговори з Путіним
Історії про Петра I не потрібні: Зеленський про можливі переговори з Путіним
Очільник Держекоінспекції заявив про $653 тис., знайдені у гаражі померлої бабусі
Очільник Держекоінспекції заявив про $653 тис., знайдені у гаражі померлої бабусі

Новини

Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua