Україна вийшла з угоди СНД про охорону держкордонів і морських економічних зон

Президент підписав указ про вихід з міжнародної угоди, укладеної 1992 року

Київ припинив участь у статутних органах СНД у 2018 році через російсько-українську війну

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід країни з угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав – учасниць СНД. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №82/2026.

Документ було укладено 20 березня 1992 року в Києві, він регулював питання взаємодії між країнами Співдружності у сфері прикордонної та морської безпеки.

Згідно з указом, Міністерству закордонних справ України доручено повідомити депозитарію угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав про вихід України з названої угоди.

Нагадаємо, у 2024 році Україна вийшла з угод, укладених за участі країн СНД, зокрема, з угоди про співробітництво в галузі технічного переоснащення і оновлення залізничного рухомого складу.

У лютому того ж року Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід України ще з трьох міжнародних угод із державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав. Так, уряд під час засідання ухвалив рішення про вихід України з угоди про принципи та порядок виконання військових перевезень.

До слова, депутати Верховної Ради у травні 2022 року ухвалили постанову «Про вихід Верховної Ради України з угоди про Міжпарламентську асамблею держав-учасниць Співдружності незалежних держав». Рішення підтримали 280 нардепів.