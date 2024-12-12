Уламки ворожого дрона впали в центрі Києва під час повітряної тривоги

У Києві триває повітряна тривога, повʼязана з атакою дронів російської армії

Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Печерському районі столиці. Попередньо – на відкритій території, без пожежі та потерпілих. Про це повідомляє КМВА.

«Уламки ворожого БпЛА впали в центрі столиці – в Печерському районі. Ще один БпЛА заходить з лівого берега в бік центральної частини міста», – попереджає мер міста Віталій Кличко.

КМВА наголошує, що в Києві триває повітряна тривога, повʼязана з атакою дронів російської армії: «Перебувайте в безпеці до відбою».

Мапа тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що ввечері 12 грудня росіяни запустили по Україні «Шахеди». О 20:00 у Києві та у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Варто зазначити, що попередня масштабна тривога була шостого грудня.