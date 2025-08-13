Головна Світ Політика
Трамп проведе зустріч з Зеленським та лідерами ЄС перед самітом з Путіним: названо формат

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Трамп проведе зустріч з Зеленським та лідерами ЄС перед самітом з Путіним: названо формат
Зеленський наголосив, що територіальні питання можна буде обговорювати лише після встановлення режиму припинення вогню
фото: Reuters

Високопосадовці європейських країн зазначають, що життєво важливо зберегти єдність

Президент США Дональд Трамп проведе віртуальну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Євросоюзу перед своїм самітом із російським диктатором Володимиром Путіним. Під час онлайн-конференції, яка відбудеться у середу, запланована координація позицій та наголошення на небезпеці укладення невигідної для України угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У зустрічі, яку проводить канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, візьмуть участь лідери Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, а також представники ЄС та генеральний секретар НАТО.

У п'ятницю Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці. Цей саміт стане першою особистою зустріччю між лідерами США та Росії з 2021 року. Білий дім пом'якшив очікування, назвавши зустріч «вправою з прослуховування», яка має допомогти Трампу краще зрозуміти, як покласти край війні. Водночас європейські лідери побоюються, що Трамп і Путін можуть прийняти рішення, які будуть несприятливими для України та Європи.

Високопосадовці європейських країн зазначають, що життєво важливо зберегти єдність. Вони неодноразово наголошували, що будь-яка угода щодо України має укладатися за її безпосередньої участі.

Президент Зеленський, зі свого боку, заявив, що Україна не погодиться на угоду, яка передбачатиме виведення військ зі східного Донбасу. Він наголосив, що територіальні питання можна буде обговорювати лише після встановлення режиму припинення вогню та отримання Україною надійних гарантій безпеки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін зустрінуться 15 серпня в місті Анкоридж на Алясці. 

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

До слова, європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом у середу, 13 серпня, напередодні його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зауважимо, Трамп заявив, що після зустрічі на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним може припинити участь у переговорах.

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський путін переговори

