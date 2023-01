Миколаїв отримав важливу допомогу від Великої Британії (фото)

Миколаїв отримав 280 генераторів, наданих Великою Британією. Про це повідомило у Twitter посольство України в Британії.

«В умовах постійних обстрілів енергосистеми генератори гарантують надійну роботу медичних закладів, об'єктів критичної інфраструктури та пунктів незламності», – йдеться у повідомленні.

Mykolaiv has received 280 generators from the 🇬🇧.

Under the constant shelling of the energy system, the generators guarantee the reliable work of medical institutions, critical infrastructure facilities and the Points of Invincibility pic.twitter.com/VzWSDEECHt