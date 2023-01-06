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Миколаїв отримав важливу допомогу від Великої Британії (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Миколаїв отримав важливу допомогу від Великої Британії (фото)
Партнери підтримують критичну інфраструктуру України
фото із соцмереж

Велика Британія передала Миколаєву велику партію генераторів

Миколаїв отримав 280 генераторів, наданих Великою Британією. Про це повідомило у Twitter посольство України в Британії.

«В умовах постійних обстрілів енергосистеми генератори гарантують надійну роботу медичних закладів, об'єктів критичної інфраструктури та пунктів незламності», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Україна невдовзі отримає від партнерів ще близько 5000 тис. терміналів Starlink, більшість із них поїдуть до військових.

До слова, днями Україна отримала нову партію терміналів супутникового інтернету Starlink. Їх передадуть для підтримки медичної й енергетичної сфери, а також у «Пункти незламності».

Варто відзначити, що Україна протягом 2022 року отримала від міжнародних партнерів близько 1 трлн гривень, з них 410 млрд гривень перерахували США.

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Теги: війна Миколаїв Велика Британія гуманітарна допомога

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