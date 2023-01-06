Миколаїв отримав важливу допомогу від Великої Британії (фото)

Велика Британія передала Миколаєву велику партію генераторів

Миколаїв отримав 280 генераторів, наданих Великою Британією. Про це повідомило у Twitter посольство України в Британії.

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«В умовах постійних обстрілів енергосистеми генератори гарантують надійну роботу медичних закладів, об'єктів критичної інфраструктури та пунктів незламності», – йдеться у повідомленні.

Mykolaiv has received 280 generators from the 🇬🇧.

Under the constant shelling of the energy system, the generators guarantee the reliable work of medical institutions, critical infrastructure facilities and the Points of Invincibility pic.twitter.com/VzWSDEECHt Будь ласка, читайте текст після реклами January 6, 2023

Раніше повідомлялось, що Україна невдовзі отримає від партнерів ще близько 5000 тис. терміналів Starlink, більшість із них поїдуть до військових.

До слова, днями Україна отримала нову партію терміналів супутникового інтернету Starlink. Їх передадуть для підтримки медичної й енергетичної сфери, а також у «Пункти незламності».

Варто відзначити, що Україна протягом 2022 року отримала від міжнародних партнерів близько 1 трлн гривень, з них 410 млрд гривень перерахували США.

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