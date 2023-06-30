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Чубаров пояснив, навіщо кримським татарам національна автономія

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чубаров пояснив, навіщо кримським татарам національна автономія
Чубаров: «Національна автономія передбачатиме, що ані більшість, ані меншість не матиме монопольного права на землю»
Фото: Facebook Рефата Чубарова

«Без забезпечення колективних прав не можна забезпечити більшість людських прав кримських татар»

Автономний статус півострову потрібен не для того, щоби надавати комусь преференції, а для того, щоби створювати умови для реальної рівності всіх, хто живе у Криму. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«В Україні є цілісна виборча система, яка охоплює усі регіони, включно з Кримом. Однак, у силу багатьох причин, пов'язаних з трагічною історією кримськотатарського народу, а також його чисельною меншістю, дисперсним розселенням, універсальна виборча система, що використовується у всій країні, не дозволятиме кримським татарам мати ефективне представництво у виборних органах влади. Відповідно, це позначиться і при формуванні органів виконавчої влади. Очевидно, що Крим потребує виборчої системи, яка зможе забезпечувати представництво і корінного кримськотатарського народу у владі», – пояснює Чубаров.

Чубаров нагадав про земельні конфлікти, які відбувалися за різної влади та урядів.

«Пам’ятаю колишнього міністра Євгена Червоненка (міністр транспорту з лютого до вересня 2005 р, – «Главком»), який казав, що не розуміє кримських татар, чому вони всі хочуть поселитися біля моря? Мовляв, їм треба у гори піти, а біля моря набудувати готелів, як у Туреччині. Тобто йому було байдуже, що там історичний ореол розселення кримських татар, що там наші населені пункти, які з 13 століття були заселені кримськими татарами, що там наша історія», – каже він.

Національна автономія передбачатиме, що ані більшість, ані меншість не матиме монопольного права на землю.

«А раніше саме росіяни у Криму мали монопольне право. На наше переконання, у Криму рішення щодо використовування землі мають вирішуватися консенсусом. І окрім землі є ще три, чи чотири питання, які мають вирішуватися консенсусом», – наголошує голова Меджлісу.

Консенсусом мають вирішувати питання землі, існування закладів освіти кримських татар, адже вони не можуть залежати від інтересів більшості. Далі – питання екології. Чубаров наголошує і на важливості мовного питання в Криму.

«От, наприклад, ми живемо у населеному пункті, де проживає 300 діточок. У ньому діє лише одна школа. Ну бо так склалося, всього одна на великій території. Але у населеному пункті живуть три спільноти: кримськотатарська, українська і російська. Більшість каже: зберігаємо російську мову навчання. За законом дійсно, частина батьків мають право вимагати тоді навчання кримськотатарською або українською. А їм кажуть: «Якщо вам потрібно – робіть», а у цей час держава вмиває руки, пояснюючи неможливість допомоги бідністю. Виходом у такій ситуації, як мінімум, якщо вже немає грошей у бюджеті, є будівництво поряд ще однієї будівлі школи, адже навчальний процес можна організувати у два потоки. Але все знову впирається у волю більшості», – розповідає він.

«Ми маємо право на самовизначення на своїй землі. Ми перебуваємо на нашій національній території, яка є складовою, невід'ємною частиною Української держави. Ми говоримо про право кримськотатарського народу на самовизначення у складі Української держави», – наголошує голова Меджлісу.

Чубаров зазначає: Крим є національною територією кримськотатарського народу та невід'ємною складовою частиною України. Це засвідчено рішеннями вищого представницького органу кримськотатарського народу.

Зараз на території Криму корінні мешканці зазнають утисків. Росіяни заборонили національні інститути кримськотатарського народу: Меджліс, Курултай. Відбувалися і відбуваються арешти активістів. Окупанти зробили все для того, щоби Духовне управління мусульман Криму потрапило під їхній контроль. Тобто зробили так, що Росія повністю контролює цей інститут, та більшість релігійних громад. Вони також проводять репресії не тільки проти політичних, громадських активістів, а й проти вірян. 

«Доки не буде звільнено Крим, для України залишається загроза її незалежності. Отже, усвідомлення важливості звільнення Криму від російських загарбників є стимулюючим чинником як для українського суспільства, так і для наших міжнародних партнерів», – резюмував Чубаров.

Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк припустив, що після деокупації українська влада може відібрати у Криму статус автономії, проте така заява категорично неприйнятна для кримськотатарського народу. Чубаров переконаний, що потрібна трансформація статусу Криму, а не повернення до Кримської області.

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Теги: Крим кримські татари Рефат Чубаров

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