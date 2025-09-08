Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський відзначив розвідників державними нагородами (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський відзначив розвідників державними нагородами (відео)
7 вересня – День воєнної розвідки України
фото: Офіс президента

Президент: Слава всім українським воєнним розвідникам!

Президент України Володимир Зеленський відзначив розвідників державними нагородами, які напередодні відзначали професійне свято. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента.

«Щороку 7 вересня відзначаємо День воєнної розвідки України – день дуже багатьох наших українських сміливців, хоробрих сердець, які роблять межі наших можливостей значно ширшими – межі наших активних дій на фронті, межі нашої державної політики. Сьогодні відзначив наших розвідників державними нагородами. Дякую вам! Слава всім українським воєнним розвідникам!», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Нагадаємо, 7 вересня відзначається День воєнної розвідки України. Багато в чому саме від наших розвідників залежить успіх бойових операцій. Розвідка дозволяє чути й бачити противника, передбачати рух ворожого війська, а також проводити спецоперації на окупованих територіях та навіть в РФ. Крім того, розвідники наповнюють доказову базу щодо російської агресії та воєнних злочинів на території України.

Як повідомлялося, у Москві з’явилися листівки з «привітаннями» від ГУР, спрямованими проти російської влади та військових. У День воєнної розвідки України російська столиця отримала вітання.

Читайте також:

Теги: розвідка Володимир Зеленський державні нагороди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна підтримує жорсткий контроль за дотриманням санкційного режиму
Зеленський ввів санкції проти низки енергетичних структур Росії
9 серпня, 10:43
Президент відреагував на удар росіян по Запоріжжю
Президент відреагував на удар росіян по Запоріжжю
10 серпня, 22:25
Президент зробив заяву про підвищення стипендій
Зеленський анонсував збільшення стипендій для студентів
12 серпня, 16:40
Зеленський після переговорів з іноземними лідерами відповів, чи вийдуть ЗСУ з Донбасу
Зеленський після переговорів з іноземними лідерами відповів, чи вийдуть ЗСУ з Донбасу
13 серпня, 18:13
Немає сигналів про те, що Росія готова закінчувати війну, наголошує президент
Росія вбиває у день переговорів – Зеленський
15 серпня, 19:31
За словами Лаврова, будь-який формат має передбачати поступовий рух
Лавров розповів про готовність Кремля до зустрічі Путіна з Зеленським
19 серпня, 14:38
Україна повернула тіла загиблих, очільник Центральної МСЕК отримав підозру. Головне за 19 серпня
Україна повернула тіла загиблих, очільник Центральної МСЕК отримав підозру. Головне за 19 серпня
19 серпня, 21:10
Зеленський подякував партнерам за рішучість і підтримку
«Гарантії безпеки будуть». Зеленський підбив підсумки переговорів у Вашингтоні
19 серпня, 12:34
Підписаний закон набере чинності через місяць після опублікування
Зеленський підписав закон про відпустки для військових
21 серпня, 20:00

Політика

Президент призначив Умєрову нового заступника
Президент призначив Умєрову нового заступника
Зеленський відзначив розвідників державними нагородами (відео)
Зеленський відзначив розвідників державними нагородами (відео)
Як впливати на владу без корупції? Голова парламентського комітету пояснив, як працюватиме закон про лобізм
Як впливати на владу без корупції? Голова парламентського комітету пояснив, як працюватиме закон про лобізм
Келлог відреагував на удар Росії по Кабміну
Келлог відреагував на удар Росії по Кабміну
Зеленський пояснив, чого добився Путін, зустрівшись із Трампом на Алясці
Зеленський пояснив, чого добився Путін, зустрівшись із Трампом на Алясці
Зеленський обговорив із Макроном наслідки атаки на Україну
Зеленський обговорив із Макроном наслідки атаки на Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
9685
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
3886
Головна російська пропагандистка зізналась, що хвора: подробиці
3678
«Долю вирішено»: угорський прем'єр Орбан заговорив про «поділ» України
2949
Фінальна битва за Донбас. Путін йде ва-банк

Новини

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua