Зеленський відзначив розвідників державними нагородами (відео)

Президент: Слава всім українським воєнним розвідникам!

Президент України Володимир Зеленський відзначив розвідників державними нагородами, які напередодні відзначали професійне свято. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента.

«Щороку 7 вересня відзначаємо День воєнної розвідки України – день дуже багатьох наших українських сміливців, хоробрих сердець, які роблять межі наших можливостей значно ширшими – межі наших активних дій на фронті, межі нашої державної політики. Сьогодні відзначив наших розвідників державними нагородами. Дякую вам! Слава всім українським воєнним розвідникам!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 вересня відзначається День воєнної розвідки України. Багато в чому саме від наших розвідників залежить успіх бойових операцій. Розвідка дозволяє чути й бачити противника, передбачати рух ворожого війська, а також проводити спецоперації на окупованих територіях та навіть в РФ. Крім того, розвідники наповнюють доказову базу щодо російської агресії та воєнних злочинів на території України.

Як повідомлялося, у Москві з’явилися листівки з «привітаннями» від ГУР, спрямованими проти російської влади та військових. У День воєнної розвідки України російська столиця отримала вітання.