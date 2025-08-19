Україна повернула тіла загиблих, очільник Центральної МСЕК отримав підозру. Головне за 19 серпня

Україна повернула тіла тисячі загиблих, які за твердженням російської сторони належать захисникам

Україна повернула тіла тисячі загиблих, ексголова Центральної МСЕК отримав підозру, Путін пообіцяв Трампу зустрітися із Зеленським. «Главком» склав добірку новин 19 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Ексголова Центральної МСЕК отримав підозру

Правоохоронці викрили масштабну схему посадовців Центральної МСЕК, які разом із сімейним лікарем оформляли групи інвалідності чоловікам призовного віку. Підозру отримав колишній очільник Центральної МСЕК Володимир Марунич. Ще до ліквідації структури посадовці Центральної МСЕК разом із сімейним лікарем організували масштабну схему незаконного надання груп інвалідності чоловікам призовного віку.

За словами правоохоронців, посадовці ухвалювали рішення про інвалідність буквально «на прощання», заробляючи на цьому до останнього дня існування комісії. Для цього використовувалися підроблені направлення та довідки, які дозволяли ухвалювати рішення без фактичного медичного огляду.

Україна повернула тіла тисячі загиблих, серед яких військовополонені

Україна повернула тіла тисячі загиблих, які за твердженням російської сторони належать українським захисникам. Серед репатрійованих тіл пʼятеро належать українським військовослужбовцям, які загинули в російському полоні. Вони були включені до списків «тяжкопоранених і важкохворих» полонених для обміну, згідно з домовленостями, досягнутими в Стамбулі.

Також серед повернених є тіла оборонців з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків. Найближчим часом правоохоронні органи проведуть необхідні експертизи для ідентифікації тіл загиблих.

Суд продовжив запобіжний захід очільнику Центру протидії корупції Шабуніну

Печерський районний суд Києва продовжив термін дії запобіжного заходу очільнику Центру протидії корупції Віталію Шабуніну до 19 жовтня. На Шабуніна покладені обовʼязки прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора; не відлучатись з місця, в якому несе службу, за виключенням виконання завдань; утримуватись від спілкування з працівниками НАЗК (в тому числі колишніми), колишнім командиром Юшком і представниками частини; не відвідувати будівлю НАЗК; здати паспорт для виїзду за кордон.

Віталія Шабуніна звинувачують в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Крім того, правоохоронці стверджують, що очільник Центру протидії корупції незаконно використовував позашляховик, який був ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії.

США депортували українських біженців

Сполучені Штати оприлюднили повідомлення про депортацію громадян України. «Пропонуємо вашій увазі фотографії перших моментів повернення українських емігрантів додому після депортації зі Сполучених Штатів», – йдеться в дописі Служби імміграційного та митного контролю США.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що громадянам України, які втекли від війни у Штати, дозволять залишатися в країні до завершення війни. Поки що українська влада не коментувала заяву.

Путін пообіцяв Трампу зустрітися із Зеленським

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що російський диктатор Володимир Путін погодився провести двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Також відповідну заяву зробила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

Журналісти поцікавилися в речниці Білого дому Керолайн Лівітт, чи давав обіцянку Путін зустрітися із Зеленським. На що Лівітт ствердно відповіла, наголосивши, що вони готові сісти за стіл переговорів, а підготовка до зустрічі вже триває.