Туреччина підтвердила відданість територіальній цілісності України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: скриншот з відео

Ердоган зауважив, що його країна готова долучитися до відновлення України після війни

Лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що його країна завжди готова обговорювати з РФ пропозиції, які відкриють шлях до справедливого миру в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільну пресконференцію лідерів.

Зокрема, Ердоган зауважив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Також він додав, що його країна готова долучитися до відновлення України після війни.

Водночас Зеленський сподівається, що до кінця року вдасться відновити обміни полоненими між Україною та РФ. Глава держави наголосив, що Туреччина допоможе у цьому питанні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до Туреччини. Зеленського зустріла турецька сторона, зокрема, український посол Наріман Джелял.

Згодом біля президентського комплексу в Анкарі відбулася церемонія зустрічі українського лідера президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Глави держав провели робочу вечерю, а потім виступили із заявами на спільній пресконференції.

Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Володимир Зеленський

