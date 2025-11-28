Президент не підпише жодного документа про відмову від територій України – Єрмак

Єрмак зазначив, що на наступному етапі переговорів президент має намір провести червону лінію у питанні відмови від українських територій

Єрмак: Поки Зеленський президент, ніхто не повинен розраховувати на те, що ми відмовимося від території

Президент України Володимир Зеленський не буде підписувати жодного документа, який передбачає відмову від будь-якої частини української території. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака The Atlantic.

За словами Єрмака, нині жодна розсудлива людина не погодилася б на підписання подібного рішення. Він підкреслив, що це також суперечить Конституції України.

«Поки Зеленський президент, ніхто не повинен розраховувати на те, що ми відмовимося від території. Він не підпише угоду про відмову від території», – сказав посадовець.

Керівник Офісу президента додав, що на наступному етапі переговорів президент планує чітко окреслити «червону лінію» щодо будь-яких пропозицій про відмову від тимчасово окупованих Росією українських територій.

Нагадаємо, українські посадовці з американськими представниками наприкінці тижня продовжать переговори про мирну угоду для завершення війни. За словами глави держави, переговорна група обговорюватиме пункти угоди, які вдалося узгодити у Женеві, аби зробити документ дієвим.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація «наближаються» до укладання мирної угоди та завершення війни. Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.