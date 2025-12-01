Зеленський поговорив з Віткоффом

Також у розмові взяли участь секретар РНБО, французький президент та британський премʼєр

Президент України Володимир Зеленський та спецпредставник президента США Стів Віткофф провели розмову. Зокрема, політики обговорювали підсумки перемовин у Флориді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Окрім Зеленського та Віткоффа участь у розмові взяли секретар РНБО Рустем Умєров, французький лідер Еммануель Макрон та британський премʼєр Кір Стармер. «Важливий бриф. Домовилися більше деталей обговорити особисто – команди узгодять графіки для можливих подальших контактів», – зазначив він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника української делегації та секретаря РНБО щодо переговорів з американською стороною, які відбулися 30 листопада у Флориді.

Переговори між Україною та США оцінив спецпосланець Дональда Трампа Стів Віктофф. Він заявив, що позитивно оцінює переговори з Україною та повідомив, що вирушить 1 грудня до Москви. За словами Віткоффа, він планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним 2 грудня. Наразі деталі цих перемовин невідомі.

Раніше Главком розповідав про мирні перемовини у США. На переговорах обговорювалися деякі з найбільш чутливих аспектів мирного врегулювання війни в Україні. Водночас зазначено, що переговори пройшли конструктивно, і ситуація є стабільною.