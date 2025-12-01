Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський поговорив з Віткоффом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський поговорив з Віткоффом
Президент України: «Домовилися більше деталей обговорити особисто»
колаж: glavcom.ua

Також у розмові взяли участь секретар РНБО, французький президент та британський премʼєр

Президент України Володимир Зеленський та спецпредставник президента США Стів Віткофф провели розмову. Зокрема, політики обговорювали підсумки перемовин у Флориді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Окрім Зеленського та Віткоффа участь у розмові взяли секретар РНБО Рустем Умєров, французький лідер Еммануель Макрон та британський премʼєр Кір Стармер. «Важливий бриф. Домовилися більше деталей обговорити особисто – команди узгодять графіки для можливих подальших контактів», – зазначив він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника української делегації та секретаря РНБО щодо переговорів з американською стороною, які відбулися 30 листопада у Флориді.

Переговори між Україною та США оцінив спецпосланець Дональда Трампа Стів Віктофф. Він заявив, що позитивно оцінює переговори з Україною та повідомив, що вирушить 1 грудня до Москви. За словами Віткоффа, він планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним 2 грудня. Наразі деталі цих перемовин невідомі.

Раніше Главком розповідав про мирні перемовини у США. На переговорах обговорювалися деякі з найбільш чутливих аспектів мирного врегулювання війни в Україні. Водночас зазначено, що переговори пройшли конструктивно, і ситуація є стабільною.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Стів Віткофф переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський доручив СБУ провести перевірки в регіонах і правоохоронній системі
Зеленський доручив СБУ провести перевірки в регіонах і правоохоронній системі
28 листопада, 18:17
Путін заявляв, що питання територій стане одним із головних на переговорах щодо мирного плану
The Telegraph: Трамп готовий визнати окуповані території російськими заради мирної угоди
28 листопада, 16:53
Зеленський запровадив санкції проти «тіньового флоту» РФ
Зеленський запровадив санкції проти «тіньового флоту» РФ
25 листопада, 15:51
Зеленський: Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитися до повітряних тривог, до всіх подібних загроз ударів
Цими днями, тижнями треба уважно ставитись до тривог: Зеленський попередив про загрозу
24 листопада, 23:56
Мирний план США: Україні пропонують умови Путіна на тлі корупційного скандалу?
Мирний план США: Україні пропонують умови Путіна на тлі корупційного скандалу?
21 листопада, 18:10
Зеленський отримав від США проєкт мирного плану
Зеленський отримав від США проєкт мирного плану
20 листопада, 18:15
Dassault Rafale – французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління
Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
17 листопада, 12:58
Санкції РНБО проти Міндіча та Цукермана, у Росії розбився винищувач. Головне за 13 листопада
Санкції РНБО проти Міндіча та Цукермана, у Росії розбився винищувач. Головне за 13 листопада
13 листопада, 21:25
Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄС не залишить українців зимувати без енергетичної підтримки
Україна не залишиться наодинці цієї зими – фон дер Ляєн про енергетичну підтримку
4 листопада, 05:27

Політика

Виконавча продюсерка «Суспільного» стала заступницею міністерки культури
Виконавча продюсерка «Суспільного» стала заступницею міністерки культури
Уряд спростив встановлення об’єктів розподіленої генерації
Уряд спростив встановлення об’єктів розподіленої генерації
Зеленський поговорив з Віткоффом
Зеленський поговорив з Віткоффом
Зеленський розповів деталі про кількагодинну розмову з Макроном
Зеленський розповів деталі про кількагодинну розмову з Макроном
Зеленський заговорив про непрості речі у перемовинах зі США щодо миру
Зеленський заговорив про непрості речі у перемовинах зі США щодо миру
Посол повідомила, скільки грошей треба на закупівлю зброї США для України до кінця року
Посол повідомила, скільки грошей треба на закупівлю зброї США для України до кінця року

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua