Візит Зеленського до Ірландії, переговори Путіна та Віткоффа. Головне за 2 грудня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Візит Зеленського до Ірландії, переговори Путіна та Віткоффа. Головне за 2 грудня
Президент України провів зустріч із прем’єр-міністром Ірландії
фото: Офіс президента

Україна та Ірландія підписали дорожню карту

Візит президента до Ірландії, перший етап програми «УЗ-3000», зустріч Путіна та Віткоффа. «Главком» склав добірку новин 2 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Візит президента до Ірландії

У Дубліні президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська провели зустріч із президенткою Ірландії Кетрін Конноллі під час свого першого офіційного візиту до цієї країни. 

Глава держави подякував за фінансову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабної російської війни, зокрема за підтримку українців, які знайшли прихисток в Ірландії. Кетрін Конноллі наголосила, що війна має завершитися чесним і тривалим миром.

Також Україна та Ірландія підписали дорожню карту, яка посилює двосторонні відносини. Зокрема, президент під час виступу в парламенті Ірландії заявив, що Україна зараз ближче до миру, ніж будь-коли.

Перший етап програми «УЗ-3000»

Уряд ухвалив постанову, яка запускає програму «3000 км Україною». У грудні ініціатива працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів.

Зустріч Путіна та Віткоффа

Російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. До перемовин також долучилися зять Трампа Джаред Кушнер і радники російського диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков.

Суд звільнив з-під варти батька детектива НАБУ Магамедрасулова

Печерський районний суд Києва 2 грудня звільнив з СІЗО Сентябра Магамедрасулова, батька детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Їх обох підозрюють в організації незаконної торгівлі з РФ.

Затримано колишнього першого заступника міністра енергетики

Правоохоронці затримали колишнього т. в. о. першого віцепрезидента «Енергоатома», який раніше обіймав посаду заступника міністра енергетики. За словами генпрокурора, ексчиновнику готується повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб).

