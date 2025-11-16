Головна Країна Події в Україні
Зеленський нагородив орденами загиблих журналістів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Загиблий французький фотожурналіст Антоні Лаллікан
Президент відзначив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня французького фотожурналіста Антоні Лаллікана та фотографа Костянтина Гузенка

Президент України Володимир Зеленський із нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку відзначив державними нагородами загиблих журналістів. Як інформує «Главком», про це йдеться у відповідному указі.

Нагороди медійники отримали «за вагомий особистий внесок у розвиток телебачення, радіомовлення і зв'язку в Україні, високий професіоналізм і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, багаторічну сумлінну працю».

Так, ордена «За заслуги» III ступеня удостоїлися французький журналіст із агентства Hans Lucas Антоні Лаллікан, фотограф Костянтин Гузенко, співробітники телеканалу Freedom – журналістка Олена Губанова та оператор Євген Кармазін.

Окрім них, державну нагороду отримали важко поранені російськими дронами журналіст Олександр Количев та фотограф видання Kyiv Independent Григорій Іванченко.

Орденом «За заслуги» III ступеня відзначили також деяких інших українських та іноземних співробітників ЗМІ. Серед них – фотограф видання «Телеграф» Ян Доброносов. А радіоведучій «Радіо Roks» Наталії Сотник дали орден княгині Ольги III ступеня.

Нагадаємо, 3 жовтня поблизу Дружківки в Донецькій області внаслідок атаки російського FPV-дрона загинув французький журналіст та фотограф Антоні Лаллікан. Разом із ним було важко поранено українського репортера та фотографа Григорія Іванченка. Париж терміново почав розслідування загибелі Лаллікана.

У Краматорську 23 жовтня через влучання російського дрона в цивільний автомобіль загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова (Грамова) та оператор Євген Кармазін. Важкі поранення отримав журналіст Freedom Олександр Количев.

Загалом із лютого 2022 року російські окупанти вбили 135 представників медіа – як українських, так і західних. Президент Зеленський назвав дії росіян цілеспрямованою кампанією залякування та вбивств тих, хто висвітлює правду про війну України проти російських окупантів.

