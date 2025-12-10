Зеленський підписав закон про держбюджет на 2026 рік

У бюджеті на 2026 рік закладено видатки на рівні 4,8 трлн грн

Витрати на армію у 2026 році становитимуть 2,8 трлн грн

Президент України підписав закон про державний бюджет на 2026 рік. Більшу частину видатків буде спрямовано на фінансування Сил оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

У законі про Державний бюджет України на 2026 рік визначено, серед іншого, такі основні параметри:

доходи державного бюджету – у сумі 2.904,6 млрд грн (загальний фонд – 2.610,86 млрд грн, спеціальний фонд – 293,74 млрд грн);

видатки державного бюджету – у сумі 4.767,3 млрд грн (загальний фонд – 4.378,5 млрд грн, спеціальний фонд – 388,8 млрд грн);

повернення кредитів до державного бюджету – у сумі 17,25 млрд грн;

надання кредитів з державного бюджету – у сумі 56,8 млрд грн;

граничний обсяг дефіциту державного бюджету – у сумі 1.902,2 млрд грн, що розрахунково становить 18,5% прогнозного ВВП;

граничний обсяг державного боргу на 31.12.2026 – у сумі 10.477,8 млрд грн, що розрахунково становить 101,6% прогнозного ВВП;

граничний обсяг гарантованого державою боргу на 31.12.2026 – у сумі 455,95 млрд грн, що розрахунково становить 4,4% прогнозного ВВП;

прожитковий мінімум в розрахунку на місяць (загальний показник) з 01.01.2026 – 3209 грн;

мінімальна зарплата (у місячному розмірі) з 1 січня 2026 року – 8647 грн.

При цьому загальний ресурс на національну безпеку і оборону у державному бюджеті на 2026 рік становить 2.806,2 млрд грн, або 27,2% прогнозного ВВП, у т.ч.: видатки загального фонду – 2.495,4 млрд грн, видатки спеціального фонду – 280,8 млрд грн, державні гарантії – до 30 млрд грн.

Нагадаємо, Верховна Рада в другому читанні та в цілому ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. «За» проголосували 257 нардепів. Зокрема, Володимир Зеленський подякував усім парламентарям, які підтримали бюджет на 2026 рік.