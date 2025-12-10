Зеленський підписав закон про держбюджет на 2026 рік
Витрати на армію у 2026 році становитимуть 2,8 трлн грн
Президент України підписав закон про державний бюджет на 2026 рік. Більшу частину видатків буде спрямовано на фінансування Сил оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.
У законі про Державний бюджет України на 2026 рік визначено, серед іншого, такі основні параметри:
- доходи державного бюджету – у сумі 2.904,6 млрд грн (загальний фонд – 2.610,86 млрд грн, спеціальний фонд – 293,74 млрд грн);
- видатки державного бюджету – у сумі 4.767,3 млрд грн (загальний фонд – 4.378,5 млрд грн, спеціальний фонд – 388,8 млрд грн);
- повернення кредитів до державного бюджету – у сумі 17,25 млрд грн;
- надання кредитів з державного бюджету – у сумі 56,8 млрд грн;
- граничний обсяг дефіциту державного бюджету – у сумі 1.902,2 млрд грн, що розрахунково становить 18,5% прогнозного ВВП;
- граничний обсяг державного боргу на 31.12.2026 – у сумі 10.477,8 млрд грн, що розрахунково становить 101,6% прогнозного ВВП;
- граничний обсяг гарантованого державою боргу на 31.12.2026 – у сумі 455,95 млрд грн, що розрахунково становить 4,4% прогнозного ВВП;
- прожитковий мінімум в розрахунку на місяць (загальний показник) з 01.01.2026 – 3209 грн;
- мінімальна зарплата (у місячному розмірі) з 1 січня 2026 року – 8647 грн.
При цьому загальний ресурс на національну безпеку і оборону у державному бюджеті на 2026 рік становить 2.806,2 млрд грн, або 27,2% прогнозного ВВП, у т.ч.: видатки загального фонду – 2.495,4 млрд грн, видатки спеціального фонду – 280,8 млрд грн, державні гарантії – до 30 млрд грн.
Нагадаємо, Верховна Рада в другому читанні та в цілому ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. «За» проголосували 257 нардепів. Зокрема, Володимир Зеленський подякував усім парламентарям, які підтримали бюджет на 2026 рік.
