Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський підписав закон про держбюджет на 2026 рік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2026 рік
У бюджеті на 2026 рік закладено видатки на рівні 4,8 трлн грн
фото: Офіс президента

Витрати на армію у 2026 році становитимуть 2,8 трлн грн

Президент України підписав закон про державний бюджет на 2026 рік. Більшу частину видатків буде спрямовано на фінансування Сил оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

У законі про Державний бюджет України на 2026 рік визначено, серед іншого, такі основні параметри:

  • доходи державного бюджету – у сумі 2.904,6 млрд грн (загальний фонд – 2.610,86 млрд грн, спеціальний фонд – 293,74 млрд грн);
  • видатки державного бюджету – у сумі 4.767,3 млрд грн (загальний фонд – 4.378,5 млрд грн, спеціальний фонд – 388,8 млрд грн);
  • повернення кредитів до державного бюджету – у сумі 17,25 млрд грн;
  • надання кредитів з державного бюджету – у сумі 56,8 млрд грн;
  • граничний обсяг дефіциту державного бюджету – у сумі 1.902,2 млрд грн, що розрахунково становить 18,5% прогнозного ВВП;
  • граничний обсяг державного боргу на 31.12.2026 – у сумі 10.477,8 млрд грн, що розрахунково становить 101,6% прогнозного ВВП;
  • граничний обсяг гарантованого державою боргу на 31.12.2026 – у сумі 455,95 млрд грн, що розрахунково становить 4,4% прогнозного ВВП;
  • прожитковий мінімум в розрахунку на місяць (загальний показник) з 01.01.2026 – 3209 грн;
  • мінімальна зарплата (у місячному розмірі) з 1 січня 2026 року – 8647 грн.
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2026 рік фото 1

При цьому загальний ресурс на національну безпеку і оборону у державному бюджеті на 2026 рік становить 2.806,2 млрд грн, або 27,2% прогнозного ВВП, у т.ч.: видатки загального фонду – 2.495,4 млрд грн, видатки спеціального фонду – 280,8 млрд грн, державні гарантії – до 30 млрд грн.

Нагадаємо, Верховна Рада в другому читанні та в цілому ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. «За» проголосували 257 нардепів. Зокрема, Володимир Зеленський подякував усім парламентарям, які підтримали бюджет на 2026 рік.

Читайте також:

Теги: Держбюджет Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Єрмак попрощався з Володимиром Зеленським після понад п’яти років роботи в Офісі президента?
Єрмак йде. Історія найвитривалішого шефа президентської канцелярії тема дня
28 листопада, 23:30
Візит українського президента до Франції було анонсовано минулого тижня
Зеленський прибув у Францію
17 листопада, 11:09
Нові санкції проти РФ, засідання «коаліції охочих». Головне за 25 листопада
Нові санкції проти РФ, засідання «коаліції охочих». Головне за 25 листопада
25 листопада, 21:11
Президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом
Зеленський заговорив про непрості речі у перемовинах зі США щодо миру
1 грудня, 15:39
Україна і ЄС погодять позицію перед новим раундом переговорів
Україна та ЄС згуртують позиції перед новими переговорами з США
8 грудня, 11:23
Хто стане новим очільником Офісу президента? Зеленський назвав кандидатів
Хто стане новим очільником Офісу президента? Зеленський назвав кандидатів
8 грудня, 19:58
Зеленський визнав, що наразі неможливо повернути окупований Крим
«У нас немає сил». Зеленський розповів, від повернення яких територій зараз відмовилася Україна
Вчора, 21:42
За словами президента, Міністерство оборони контрактує всі виробничі потужності перехоплювачів
Нічні атаки на Україну. Зеленський відзвітував про результати дронів-перехоплювачів
12 листопада, 09:21
Президент заявив, що антикорупційних дій в Україні недостатньо
Президент заявив, що антикорупційних дій в Україні недостатньо
17 листопада, 16:10

Політика

Зеленський підписав закон про держбюджет на 2026 рік
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2026 рік
Зеленський анонсував переговори з американцями: деталі
Зеленський анонсував переговори з американцями: деталі
Китай посилив співпрацю із РФ. Зеленський дав термінову команду Службі зовнішньої розвідки
Китай посилив співпрацю із РФ. Зеленський дав термінову команду Службі зовнішньої розвідки
Єврокомісарка з питань розширення прибула до України: мета візиту
Єврокомісарка з питань розширення прибула до України: мета візиту
Що наразі відомо про мирний план щодо України: деталі від The Washington Post
Що наразі відомо про мирний план щодо України: деталі від The Washington Post
Як домовлятися з Путіним? Ексголова «Нафтогазу» розказав, як дотиснув диктатора у газових переговорах 2019 року
Як домовлятися з Путіним? Ексголова «Нафтогазу» розказав, як дотиснув диктатора у газових переговорах 2019 року

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Сьогодні, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua