Зеленський повідомив, чи била Україна по РФ далекобійною зброєю США

Президент зауважив, що для далекобійних уражень Україна застосовує лише свою зброю

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не використовувала американську далекобійну зброю для ураження об'єктів на території РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію глави держави.

Зеленський зауважив, що зброя з США використовувалася лише для ударів по тимчасово окупованих територіях країни. Він додав, що для далекобійних уражень Україна застосовує лише свою зброю, вона здатна завдавати ударів на відстань до 3 тис. км.

«Ми ніколи не використовували по далекобійних цілях американську зброю на території Росії. Ми використовували різну зброю з непоганими можливостями, але це було суто на території бойових дій або підготовки до виходів на бойові завдання», – наголосив президент.

Раніше газета Wall Street Journal повідомляла, що адміністрація Трампа начебто зняла ключове обмеження на використання західних ракет далекої дії Storm Shadow, які можуть уражати цілі в глибині території противника. За повідомленнями, після зміни політики удар по заводу в Брянській області – підприємству, що виробляло вибухівку та ракетне паливо – став першим ударом, здійсненим після цього кроку, Генеральний штаб ЗСУ назвав атаку «успішною».

Зокрема, президент США Дональд Трамп заперечив повідомлення газети Wall Street Journal про нібито згоду Вашингтона на використання Україною далекобійних ракет для ураження цілей глибоко на території Росії.