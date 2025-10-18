Головна Світ Політика
Зеленський заявив, що розмова з Трампом може наблизити кінець війни

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Зеленський обговорив з Трампом українські позиції на полі бою, далекобійність та ППО, дипломатичні перспективи
фото: Володимир Зеленський/Telegram-канал

Володимир Зеленський розповів, що більше двох годин обговорював з Дональдом Трампом ключові теми 

Президент України Володимир Зеленський розповів, що розмова з американським лідером Дональдом Трампом може реально наблизити завершення цієї війни, інформує «Главком» із посиланням на його допис.

«Більше двох годин предметної розмови з Президентом США Дональдом Трампом, яка може реально наблизити завершення цієї війни», – написав Зеленський.

За словами президента, сторони обговорили всі ключові питання: наші позиції на полі бою, далекобійність та ППО, дипломатичні перспективи.

«Росія повинна припинити агресію, яку сама розпочала і яку свідомо затягує. Розраховуємо на тиск США», – підсумував президент.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що Україна й Росія мають зупинити бойові дії на поточних позиціях, а після цього перейти до переговорів про довгостроковий мир.

Журналісти його запитали, чи обговорювали вони з Трампом територію, і він сказав, що припинення вогню має бути першим. «Питання територій дуже делікатне... і справді найскладніше питання. Моя позиція. Я знаю, що в Росії інша позиція. Вони хочуть, знаєте, вони справді хочуть окупувати все... Наша позиція полягає в тому, що, дивіться, спочатку нам потрібне припинення вогню. Тож нам потрібно сісти, поговорити та зрозуміти, де ми знаходимося», – сказав Зеленський.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Росію і Україну зупинитися там, де вони знаходяться, а Путіна і Зеленського разом оголосити про свою перемогу.

Трамп зауважив, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським дуже цікавою та теплою. Американський лідер зазначив, що сказав йому теж саме, що і Путіну: пора принипинити вбивства та заключити угоди.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом розповів, що вони з американським лідером говорили про «ракети великої дальності».

Очевидно, президент мав на увазі ракету далекого радіуса дії Tomahawk. Однак він додав, що вони домовилися більше не говорити про це.

Відомо, що президент США Дональд Трамп під час переговорів із Володимиром Зеленським відзначив його рішучість та стійкість у складних обставинах. Американський лідер підкреслив, що між ним та українським президентом встановлені добрі особисті та ділові стосунки. За словами Трампа, такі якості Зеленського роблять його сильним лідером, здатним ефективно вести країну під час війни.

