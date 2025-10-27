Зеленський анонсував нові далекобійні удари по Росії

Глава держави провів Ставку, де йшлося про спроможності України для «далекобійних санкцій» проти РФ

Президент: «Російська «нафтопереробка» вже платить відчутну ціну за війну й платитиме ще більшу»

Президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Серед ключових тем – спроможності України для далекобійних ударів по Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера.

«Проаналізували ефективність наших далекобійних ударів за визначений період, досягнуті результати. Російська «нафтопереробка» вже платить відчутну ціну за війну й платитиме ще більшу. Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності», – каже він.

Глава держави повідомив, що триває робота над довгостроковими контрактами з виробниками зброї. «Термін три роки дозволяє виробнику краще планувати використання необхідних ресурсів і масштабувати постачання у війська. Кількість таких укладених контрактів буде більшою», – розповів президент.

Крім того, під час засідання йшлося й про постачання додаткових систем ППО Україні для захистку критичної інфраструктури. «Були доповіді щодо російських ударів проти нашої інфраструктури й енергетичних обʼєктів. Визначили нові потреби в захисті та завдання для роботи з партнерами заради конкретних напрямів у постачанні ППО. Необхідні системи в партнерів є, і важливо, щоб українська дипломатія активніше готувала відповідні рішення», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про успіхи України у виконанні далекобійних ударів по території Росії, зокрема в контексті відповідей на російські удари. Він підкреслив, що серед найбільших досягнень української армії – вдосконалення ракетних систем і масове застосування новітніх розробок.

Раніше газета Wall Street Journal повідомляла, що адміністрація Трампа начебто зняла ключове обмеження на використання західних ракет далекої дії Storm Shadow, які можуть уражати цілі в глибині території противника. За повідомленнями, після зміни політики удар по заводу в Брянській області – підприємству, що виробляло вибухівку та ракетне паливо – став першим ударом, здійсненим після цього кроку, Генеральний штаб ЗСУ назвав атаку «успішною».