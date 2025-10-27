Головна Країна Політика
Зеленський анонсував нові далекобійні удари по Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський анонсував нові далекобійні удари по Росії
Глава держави провів Ставку, де йшлося про спроможності України для «далекобійних санкцій» проти РФ
фото: president.gov.ua/Офіс президента (ілюстративне)

Президент: «Російська «нафтопереробка» вже платить відчутну ціну за війну й платитиме ще більшу»

Президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Серед ключових тем – спроможності України для далекобійних ударів по Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера.

«Проаналізували ефективність наших далекобійних ударів за визначений період, досягнуті результати. Російська «нафтопереробка» вже платить відчутну ціну за війну й платитиме ще більшу. Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності», – каже він.

Глава держави повідомив, що триває робота над довгостроковими контрактами з виробниками зброї. «Термін три роки дозволяє виробнику краще планувати використання необхідних ресурсів і масштабувати постачання у війська. Кількість таких укладених контрактів буде більшою», – розповів президент.

Крім того, під час засідання йшлося й про постачання додаткових систем ППО Україні для захистку критичної інфраструктури. «Були доповіді щодо російських ударів проти нашої інфраструктури й енергетичних обʼєктів. Визначили нові потреби в захисті та завдання для роботи з партнерами заради конкретних напрямів у постачанні ППО. Необхідні системи в партнерів є, і важливо, щоб українська дипломатія активніше готувала відповідні рішення», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про успіхи України у виконанні далекобійних ударів по території Росії, зокрема в контексті відповідей на російські удари. Він підкреслив, що серед найбільших досягнень української армії – вдосконалення ракетних систем і масове застосування новітніх розробок.

Раніше газета Wall Street Journal повідомляла, що адміністрація Трампа начебто зняла ключове обмеження на використання західних ракет далекої дії Storm Shadow, які можуть уражати цілі в глибині території противника. За повідомленнями, після зміни політики удар по заводу в Брянській області – підприємству, що виробляло вибухівку та ракетне паливо – став першим ударом, здійсненим після цього кроку, Генеральний штаб ЗСУ назвав атаку «успішною».

