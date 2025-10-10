Нарада президента з урядовцями, аварійні відключення світла. Головне за 10 жовтня

Зеленський анонсував візит української делегації до США

Зеленський провів нараду з урядовцями, Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК, Успенський собор у Володимирі повернуто державі. «Главком» склав добірку новин 10 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський провів нараду з урядовцями

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями щодо міжнародної роботи за дев’ять місяців року і завдань на наступні три місяці.

«Перше – аудит виконання домовленостей, та перш за все щодо оборонних пакетів і підтримки нашої стійкості, зокрема енергетики. Друге – відносини зі США і перемовний трек заради припинення війни. Третє – європейський напрям, і це не лише перемовини щодо вступу України у Євросоюз», – йдеться у повідомленні.

Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК

У ніч на 10 жовтня були атаковані теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок ударів серйозно постраждало обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків.

Успенський собор у Володимирі повернуто державі

Сьогодні, 10 травня, держава повернула у свою власність комплекс споруд Успенського собору у Володимирі Волинської області.

«Держава нарешті повернула собі комплекс споруд Успенського собору у Володимирі! Те, що сьогодні побачили журналісти всередині храму, говорить саме за себе. Георгіївські стрічки, ікона Івана Кронштадського – ідеолога «Союзу русского народа», монархіста та ксенофоба… Це не просто речі. Це символи ворожої ідеології, яку нарешті прибрано з української святині», – написав нардеп Ігор Гузь.

Енергетики відновили частину пошкодженого обладнання

Енергетикам вдалося відновити частину пошкодженого під час нічної атаки обладнання. Завдяки цьому триває процес заживлення споживачів на лівому березі Києва.

Вимушені аварійні відключення наразі застосовуються у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях, а також у Запорізькій – для промислових споживачів. На Чернігівщині наразі застосовується три черги знеструмлень одночасно.

Оголошено лауреата Нобелівської премії миру-2025

Нобелівський комітет оголосив лауреатку премії миру. Нею стала Марія Коріна Мачадо – політична діячка з Венесуели, яка викриває порушення прав людини та захищає демократію у своїй країні.