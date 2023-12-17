Зеленський розповів про історичний тиждень для України

«Україна завжди буде частиною нашого спільного європейського дому», – сказав президент

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 662-го дня війни звернувся до народу. Він розповів, що минулий тиждень був для України дуже результативним, адже маємо рішення про відкриття переговорів щодо членства в ЄС. Крім того, глава держави подякував воїнам Національної гвардії за результативну роботу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ми завершуємо цей дуже результативний тиждень – історичний тиждень.

Ми маємо рішення Європейської ради, заради якого працювали увесь рік, – рішення про відкриття переговорів щодо членства. Ближчими днями офіційно започаткуємо з Єврокомісією процес оцінки українського законодавства на відповідність законодавству Євросоюзу – процес скринінгу. Готуємось і до роботи щодо переговорної рамки для України – очікуємо її навесні. Процес переговорів буде непростим, але головне, що історично ми визначились: Україна завжди буде частиною нашого спільного європейського дому. І я дякую усім, хто допомагає наближати необхідні європейські рішення, – усім, хто долучився: і політикам, і громадським лідерам, і народам різних країн, які однаково вірять в нас, в Україну і в Європу.

Ми продовжуємо активно працювати й заради того, щоб наступний рік був і з достатніми програмами фінансової підтримки України. Це стосується і двосторонніх програм з державами-партнерами, і програм на рівні Євросоюзу, і процесу використання та конфіскації російських активів, які заморожені в різних юрисдикціях. І це питання – питання про заморожені активи – було одним з тих дуже важливих рішень, що обговорювалися на перемовинах на тижні. Зокрема, у Сполучених Штатах Америки. Зокрема, країни «Сімки» можуть продемонструвати своє лідерство – активи держави-терориста та пов’язаних з нею осіб мають бути направлені на підтримку України, для захисту життя і людей від російського терору. Це буде справедливо. І вже готуємо необхідні контури рішень.

Абсолютно позитивні, змістовні відносини нашої держави з країнами Північної Європи – візит у Норвегію та саміт Україна плюс Північна Європа вкотре це довели. Я дякую за незмінне бажання наблизити перемогу України, наших людей, наших цінностей. Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія, Ісландія – кожна країна допомагає, кожна ставиться до нас абсолютно щиро. Дякую!

Будь ласка, читайте текст після реклами

І окремо хочу подякувати всім лідерам, які й цей тиждень наповнили підтримкою нашої ППО, наших воїнів, наших оборонних перспектив.

Тиждень повернув увагу до України і в країнах Латинської Америки також. Дуже теплий, позитивний візит в Аргентину минулої неділі. Перемовини з новим Президентом Аргентини – ми бажаємо успіху і йому, і його державі, і всьому аргентинському народу. Зустрічі з лідерами інших країн регіону – Парагвай, Уругвай, Еквадор… Це одне з ключових завдань для України, стратегічне завдання – виводимо нашу зовнішню політику за межі традиційних напрямків. Наша держава, наші інтереси, українська культура й наш захист міжнародного права мають бути представлені та зрозумілі – в усіх частинах світу, і це завдання для кожного й кожної, хто працює від імені України та українців.

І ще одне.

Хочу відзначити сьогодні особливо воїнів нашої Національної гвардії, які разом з усіма – в боях, разом з усіма – допомагають рятувати життя після російських ударів, разом з усіма – дають Україні більше безпеки. Третя бригада оперативного призначення Нацгвардії – солдат Максим Осіпов та молодший сержант Владислав Мороз. Я дякую вам, хлопці, за вашу результативність! Чотирнадцята бригада оперативного призначення – молодший сержант Сергій Тихенко та капітан Григорій Токарь. Дякую! Пʼятнадцятий Слов’янський полк Нацгвардії – молодший лейтенант Олександр Роговський та лейтенант Богдан Шуліка. Молодці, воїни! Світ допомагає, коли бачить, що держава й самі люди роблять усе, щоб захиститись, коли бачать, що країна дійсно має перспективу захиститись. І я дякую усім в Україні, усім нашим людям, які тиждень за тижнем доводять світу власною силою – Україна вистоїть, збереже свою незалежність і переможе. І окрема вдячність – ГУР, СБУ, Повітряним силам та Службі зовнішньої розвідки. Той випадок, коли без деталей, але одне слово – потужно було. Дякую!

Слава нашому народу! Слава Україні!»

Як повідомлялося, через низку проблем вступ України до Євросоюзу може бути відтермінований щонайменше до 2030 року. Не виключено, що Київ може чекатиме і до наступного десятиліття.