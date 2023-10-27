Зеленський зідзвонився з Сунаком: обговорили чотири теми

Президент розповів Сунаку про дії Росії в Чорному морі, які загрожують цивільному судноплавству

У п’ятницю, 27 жовтня, президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Підтримка України з боку Сполученого Королівства залишається непохитною. Про це повідомив Зеленський у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Український лідер наголосив, що дуже цінує те, що робить Велика Британія.

Зеленський поінформував Сунака про спроби Росії оточити Авдіївку та про величезні втрати ворога на цьому напрямку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема, посилення української системи протиповітряної оборони ракетами та антидроновими засобами», – зазначив він.

Також український президент розповів Сунаку про дії Росії в Чорному морі, які загрожують цивільному судноплавству. Проте Зеленський запевнив, що український зерновий коридор продовжить працювати, попри все.

«Ми також обмінялися думками щодо Близького Сходу та погодилися, що зупинка ескалації конфлікту буде в інтересах світової спільноти», – додав він.

Нагадаємо, триває 611-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За добу ворог завдав ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131.