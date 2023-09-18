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Зеленський зустрінеться з президентом Бразилії – The Guardian

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський зустрінеться з президентом Бразилії – The Guardian
фото з відкритих джерел

Лула да Сілва спробував позиціонувати себе як потенційного мирного посередника між Україною і РФ

Президент України Володимир Зеленський у середу, 20 вересня, проведе зустріч із президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою. Про це пише The Guardian.

«Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у середу в Нью-Йорку», – йдеться у матеріалі.

Водночас видання зазначає, що Лула розлютив деяких західних лідерів, які підтримують боротьбу України проти Росії, своєю відмовою зайняти чітку позицію щодо війни.

Зокрема, політик спробував позиціонувати себе як потенційного мирного посередника між Україною і РФ, стверджуючи, що «деякі країни повинні залишатися нейтральними, якщо необхідно досягти миру».

Нагадаємо, раніше Луїс Інасіу Лула да Сілва раніше заявляв про готовність бути посередником між Україною та Росією і навіть представив свій «мирний план». Проте в Києві поставилися до цього скептично через проросійські погляди політика.

А також поскаржився, що Україна ігнорує його пропозиції. Очільник Бразилії стверджує, що його країна «працює заради миру в Україні», але, на його думку, «ні Путін, ні Зеленський не готові».

Більше того, Лула да Сілва запропонував «посадити» Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів в рамках Генасамблеї ООН 19 вересня.

Теги: Бразилія Володимир Зеленський війна

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