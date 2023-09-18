Зеленський зустрінеться з президентом Бразилії – The Guardian

Лула да Сілва спробував позиціонувати себе як потенційного мирного посередника між Україною і РФ

Президент України Володимир Зеленський у середу, 20 вересня, проведе зустріч із президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою. Про це пише The Guardian.

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«Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у середу в Нью-Йорку», – йдеться у матеріалі.

Водночас видання зазначає, що Лула розлютив деяких західних лідерів, які підтримують боротьбу України проти Росії, своєю відмовою зайняти чітку позицію щодо війни.

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Зокрема, політик спробував позиціонувати себе як потенційного мирного посередника між Україною і РФ, стверджуючи, що «деякі країни повинні залишатися нейтральними, якщо необхідно досягти миру».

Нагадаємо, раніше Луїс Інасіу Лула да Сілва раніше заявляв про готовність бути посередником між Україною та Росією і навіть представив свій «мирний план». Проте в Києві поставилися до цього скептично через проросійські погляди політика.

А також поскаржився, що Україна ігнорує його пропозиції. Очільник Бразилії стверджує, що його країна «працює заради миру в Україні», але, на його думку, «ні Путін, ні Зеленський не готові».

Більше того, Лула да Сілва запропонував «посадити» Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів в рамках Генасамблеї ООН 19 вересня.