Президент Бразилії поскаржився, що Україна ігнорує його пропозиції

Лула да Сілва вважає, що G7 більше не повинна існувати

Очільник Бразилії стверджує, що його країна «працює заради миру в Україні», але, на його думку, «ні Путін, ні Зеленський не готові»

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва знову заговорив про «мирні ініціативи» для України. Лідер скаржиться, що його так званий «план» ігнорують. Про це передає Reuters.

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Лула да Сілва стверджує, що Бразилія «працює заради миру в Україні», але, на його думку, «ні Путін, ні Зеленський не готові».

Лідер Бразилії пояснив, що його країна разом з іншими хоче сформувати «мирну пропозицію» для України, коли цього захочуть обидві сторони. При цьому Лула да Сілва розкритикував західні держави та Раду Безпеки ООН за те, що вони нібито не зупиняють війну.

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«Рада безпеки ООН не спрацювала. США вторглися в Ірак, Франція і Англія вторглися в Лівію, тепер Росія. І кожен має право вето», – сказав він.

Крім того, бразильський президент вважає, що G7 більше не повинна існувати, а її повинна замінити більше група за принципом G20, де якої увійдуть країни, що розвиваються.

«Я сподіваюся, що раз і назавжди люди побачать, що обговорення політики в G7 застаріло. Після G20 G7 навіть не повинно бути», – наголосив Лула да Сілва.

Нагадаємо, раніше президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні.

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А також заявив, що світ втомився від війни Росії в Україні.