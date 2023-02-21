Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США (фото, відео)

Глава держави детально поінформував конгресменів про ситуацію на передовій та злочини, що їх скоюють російські окупанти

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Палати представників Конгресу США – членами Республіканської партії – на чолі з головою Комітету із закордонних справ Майклом Макколом. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Зеленський подякував за те, що американські конгресмени відвідали Україну, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії.

«Це дуже потужний сигнал. Учора – візит президента Байдена, сьогодні – зустріч із вами. Я вважаю, що це дуже важливе свідчення того, що Сполучені Штати підтримують Україну... Ми вдячні за всі ті кроки, які були зроблені, які були підтримані Президентом США й Конгресом. За пакети допомоги для нашої армії, наших військових на полі бою. І, звичайно, за фінансову підтримку для подолання всіх викликів, які виникли внаслідок російської агресії», – наголосив Зеленський.

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Глава держави детально поінформував конгресменів про ситуацію на передовій та злочини, що їх скоюють російські окупанти.

Президент розповів про прогноз розвитку ситуації на передовій у наступні місяці й наголосив, що український народ вірить у свою армію. А також висловив переконання, що Україна здобуде перемогу у війні.

На прохання сенаторів Володимир Зеленський стисло поінформував про першочергові потреби Збройних сил України в озброєнні та військовій техніці. Президент окремо зупинився на важливості визнання Росії державою, відповідальною за кампанію терору проти цивільного населення, необхідності створення спеціального трибуналу щодо розгляду злочину агресії Росії проти України та спрямування заарештованих російських активів на відбудову нашої країни.

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Нагадаємо, європейське турне Джо Байдена триває. Наступного дня після історичного візиту до Києва – президент США вже у Польщі. Прибув потягом з української столиці до Перемишля. Далі автомобілем вирушив до Жешува, а звідти президентський літак доставив його до Варшави.

Найближчим часом очікується звернення Байдена до народу України.