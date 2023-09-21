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Словаччина погодилась скасувати заборону на імпорт українського зерна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Словаччина погодилась скасувати заборону на імпорт українського зерна
фото з відкритих джерел

Україна погодилася зупинити скаргу, яку вона подала проти Словаччини в СОТ

Словаччина погодилась скасувати заборону на українське зерно. Натомість Україна погодилася зупинити скаргу, яку вона подала проти Словаччини в СОТ.  Про це пише Reuters, з посиланням на словацьке профільне міністерство.

Як зазначається, міністри сільського господарства Словаччини та України домовилися створити систему ліцензування торгівлі зерном, що дозволить скасувати заборону на імпорт чотирьох українських агротоварів до Словаччини.

«Поки ця система не запрацює і не буде повністю протестована, заборона на імпорт чотирьох товарів з України залишається в силі», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, Україна подала позов до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Словаччини та Угорщини через односторонню заборону ними імпорту української агропродукції.

Україна та Польща будуть шукати рішення щодо експорту української агропродукції, яке враховує інтереси обох країн.

Як зазначається, міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський сьогодні провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Робертом Телусом. Міністри обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання, та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн.

Президент Польщі, коментуючи «зернову кризу», порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших. Анджей Дуда наголосив, що Польща має діяти у своїх інтересах попри допомогу Україні.

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Теги: Словаччина зерно Україна

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