Зеленський повідомив, чим займатиметься в Канаді
Президент України озвучив програму, яка запланована у нього під час візиту до Канади
У п’ятницю, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський розпочав свій візит до Канади. Він прибув туди напередодні пізно ввечері. У своєму Telegram очільник України озвучив програму, яка запланована у нього під час візиту.
Так, він проведе переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери планують обговорити оборонну співпрацю та реалізацію формули миру для України.
Також у президента заплановано підписання важливих двосторонніх документів, які посилять економічні зв’язки двох країн.
Зеленський зустрінеться з генерал-губернатором Канади, виступить у парламенті та поспілкується з представниками канадської громадськості, а також представниками бізнесу, лідерами думок, українським суспільством.
«Упевнений, буде змістовно. Вдячні Канаді за принципову лідерську підтримку», – резюмував український президент.
Нагадаємо, як повідомили в офісі канадського прем’єр-міністра, Трюдо зустрінеться з Зеленським, щоб підтвердити постійну військову, економічну, гуманітарну підтримку та підтримку розвитку України з боку Канади. Вони візьмуть участь у церемонії підписання угоди про продовження зміцнення економічних зв’язків між країнами.
Раніше у межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом.
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