Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Алієвим. Трансляція

Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Алієвим під час свого візиту в Ґебеле

Сьогодні, 25 квітня, президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом в Азербайджані. Після прибуття до Баку та низки попередніх доповідей глава держави розпочав переговори з президентом Ільхамом Алієвим. Головними темами зустрічі стали стратегічна координація в різних сферах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Заяви Володимира Зеленського та Ільхама Алієва

Як відомо, візит до Азербайджану став продовженням активного тижня зовнішньополітичної діяльності Зеленського.

Нагадаємо, 24 квітня, у Джидді президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Лідери обговорили реалізацію стратегічної безпекової домовленості за трьома напрямами. «Перший – експорт нашої української безпекової експертизи та спроможностей у захисті неба. Другий – енергетична співпраця, яка додає Україні стійкості у цей складний час. Третій – напрямок продовольчої безпеки. Працюємо разом, щоб посилити наші народи та партнерів», – пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом та напрацюваннями для взаємовигідної співпраці з Саудівською Аравією в захисті життів.