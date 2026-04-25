Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Алієвим. Трансляція

glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Візит до Азербайджану став продовженням активного тижня зовнішньополітичної діяльності Зеленського
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Алієвим під час свого візиту в Ґебеле

Сьогодні, 25 квітня, президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом в Азербайджані. Після прибуття до Баку та низки попередніх доповідей глава держави розпочав переговори з президентом Ільхамом Алієвим. Головними темами зустрічі стали стратегічна координація в різних сферах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Заяви Володимира Зеленського та Ільхама Алієва

Як відомо, візит до Азербайджану став продовженням активного тижня зовнішньополітичної діяльності Зеленського.

Нагадаємо, 24 квітня, у Джидді президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Лідери обговорили реалізацію стратегічної безпекової домовленості за трьома напрямами. «Перший – експорт нашої української безпекової експертизи та спроможностей у захисті неба. Другий – енергетична співпраця, яка додає Україні стійкості у цей складний час. Третій – напрямок продовольчої безпеки. Працюємо разом, щоб посилити наші народи та партнерів», – пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом та напрацюваннями для взаємовигідної співпраці з Саудівською Аравією в захисті життів.

Читайте також:

Теги: Азербайджан Ільхам Алієв Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua