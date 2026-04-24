Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський прибув до Саудівської Аравії (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Королівства Саудівська Аравія
фото: Офіс президента України

Президент України прибув до Саудівської Аравії для переговорів зі Спадкоємним принцом

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Королівства Саудівська Аравія. У центрі уваги – зустріч зі Спадкоємним принцом, прем’єр-міністром країни Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соцсережі.

«Прибув до Саудівської Аравії, де зустрінуся зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом», – написав глава держави.

Володимир Зеленский написав, що напередодні на зустрічі з європейськими лідерами закріпили фінансові гарантії нашої стійкості.

«Сьогодні розвиваємо домовленості із Саудівською Аравією у сфері безпеки, енергетики та інфраструктури. Важливо, щоб посилення було взаємним. Ціную змістовну співпрацю між нашими країнами», – додав президент.

Варто зауважити, що це вже другий візит українського лідера до Королівства за останні два місяці, що свідчить про значне поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

Нагадаємо, у четвер, 26 березня, президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. «Прибув до Саудівської Аравії. Заплановані важливі зустрічі. Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки», – написав він.

До слова, Володимир Зеленський повідомляв, що Україна працює над тим, аби обміняти дрони-перехоплювачі на ракети для ППО. «До нас звернулися Сполучені Штати Америки щодо їхніх баз на території близькосхідних країн. До нас також звернулися Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт. З кимось ми вже працюємо, і наші експертні команди вже на місці: оцінюють ситуацію, діляться безцінним досвідом», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що українські спеціалісти уже здійснили декілька успішних уражень іранських дронів в одній з країн Близького Сходу. При цьому прямий продаж українських дронів-перехоплювачів до країн регіону все ще заблокований на рівні керівництва держави.

Теги: Саудівська Аравія Володимир Зеленський Офіс президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua