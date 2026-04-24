Зеленський прибув до Саудівської Аравії (відео)

Президент України прибув до Саудівської Аравії для переговорів зі Спадкоємним принцом

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Королівства Саудівська Аравія. У центрі уваги – зустріч зі Спадкоємним принцом, прем’єр-міністром країни Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соцсережі.

«Прибув до Саудівської Аравії, де зустрінуся зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом», – написав глава держави.

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2026

Володимир Зеленский написав, що напередодні на зустрічі з європейськими лідерами закріпили фінансові гарантії нашої стійкості.

«Сьогодні розвиваємо домовленості із Саудівською Аравією у сфері безпеки, енергетики та інфраструктури. Важливо, щоб посилення було взаємним. Ціную змістовну співпрацю між нашими країнами», – додав президент.

Варто зауважити, що це вже другий візит українського лідера до Королівства за останні два місяці, що свідчить про значне поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

Нагадаємо, у четвер, 26 березня, президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. «Прибув до Саудівської Аравії. Заплановані важливі зустрічі. Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки», – написав він.

До слова, Володимир Зеленський повідомляв, що Україна працює над тим, аби обміняти дрони-перехоплювачі на ракети для ППО. «До нас звернулися Сполучені Штати Америки щодо їхніх баз на території близькосхідних країн. До нас також звернулися Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт. З кимось ми вже працюємо, і наші експертні команди вже на місці: оцінюють ситуацію, діляться безцінним досвідом», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що українські спеціалісти уже здійснили декілька успішних уражень іранських дронів в одній з країн Близького Сходу. При цьому прямий продаж українських дронів-перехоплювачів до країн регіону все ще заблокований на рівні керівництва держави.