Зеленський розказав, чим віддячить Близький Схід за допомогу українців

Зеленський: У нас є домовленість щодо десятирічних угод із трьома країнами
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Президент України прокоментував співробітництво у сфері безпеки з країнами Близького Сходу та Перської затоки

Україна конвертує свій унікальний бойовий досвід у стратегічні ресурси. Президент Володимир Зеленський розповів про розбудову нової архітектури безпеки у співпраці з країнами Перської затоки. За словами глави держави, українські фахівці не лише допомагають партнерам захищати небо від іранських дронів, а й отримують натомість критично важливе паливо та засоби захисту для вітчизняної енергетики. Про це розповів Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Україна виходить на рівень довгострокового стратегічного партнерства з ключовими гравцями регіону. Президент повідомив про підготовку та реалізацію угод, розрахованих на 10 років.

«У нас є домовленість щодо десятирічних угод із трьома країнами. Українські компанії працюватимуть із військовими цих країн для захисту того чи іншого об'єкта. Моє завдання – домовлятися про обсяг, про послуги, про види озброєння. Зараз тривають такі безпекові перемовини з Оманом, також говоримо з Кувейтом та Бахрейном – це плюс до тих країн, із якими ми вже домовились, і всі це бачили», – зазначив Зеленський.

Співпраця будується на принципі взаємовигоди: Україна надає технології та «мізки», а натомість зміцнює свою енергетичну стабільність.

«За нашу підтримку та експертизу ми отримаємо різні речі. Десь ідеться про перехоплювачі для захисту нашої енергетики, десь є фінансові домовленості. Все це посилить нашу енергетичну стабільність – маємо домовленості на рік. Також нафта й дизель для України. Десь отримуємо нафту, яка прийде на відповідні заводи у Європі для переробки. А десь ми говоримо про готовий продукт – про дизель. Тобто фактично ми допомагаємо посилити їхню безпеку в обмін на внесок у стійкість нашої країни, і це значно більше, ніж просто отримати гроші», – підкреслив президент.

Зеленський пояснив, що Україна пропонує не просто окремі зразки зброї, а комплексні системні рішення. Президент наголосив, що вся робота ведеться виключно на рівні «держава з державою».

«З приводу Оману ми говоримо про загальні домовленості, про таку ж системну роботу, яка в нас є сьогодні з Катаром, Саудівською Аравією та Еміратами, де зараз працюють наші групи. Далі з результатами своєї роботи запропонуємо – ось наші напрацювання, давайте домовимося про співробітництво в таких напрямах і таких масштабах. Наприклад, певна країна співпрацює з нами у сфері безпеки на мільярд у рік. Вони хочуть перше, друге, третє. Їх цікавить більше захист моря або ж енергетики. Це різні підходи. Ми кажемо: дивіться, тут потрібен системний підхід, вам треба три рубежі захисту. Ось ці загрози ви закриваєте своїми засобами: антибалістикою – «петріотами» тощо, інші загрози ми закриваємо своїми засобами, і це все інтегруємо в одну систему. Якщо ми бачимо, що ми точно будемо працювати з тією чи іншою країною, тоді я зустрічаюся з лідером, ми проговорюємо час дії угоди та фінансові обсяги. Далі починається відповідна безпекова та економічна робота. Ось приблизно так це працює. І, безумовно, в усьому цьому процесі для нас дуже важливо, щоб усе це не дісталося країнам, які не на нашому боці. Тому така співпраця наша має починатися на рівні «держава з державою», щоб не допускати ризиків і щоб були гарантії довгострокової співпраці», – заявив глава держави.

Нагадаємо, Іран може відкрити Ормузьку протоку для проходу кораблів в обмеженому та контрольованому режимі 9 або 10 квітня напередодні зустрічі представників США та Ірану в Пакистані. 

