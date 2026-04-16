Візит Зеленського до Нідерландів, Шуфрича звільнено з-під варти. Головне за 16 квітня 2026

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Візит Зеленського до Нідерландів, Шуфрича звільнено з-під варти. Головне за 16 квітня 2026
Дайджест новин 16 квітня 2026 року

Президент України Володимир Зеленський відвідав Нідерланди. Ізраїль та Ліван домовились про десятиденне перемир'я. Крім того, суд звільнив з-під варти підозрюваного у держзраді народного депутата Нестора Шуфрича 

«Главком» склав добірку головних подій 16 квітня.

Ізраїль та Ліван домовились про десятиденне перемир'я

Президент Лівану Джозеф Аун та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу домовилися про десятиденне перемирʼя. Воно має розпочатися о 17:00 за східним часом (опівночі за Києвом).

За словами глави Білого дому Дональда Трампа, він провів з політиками «чудові переговори» про мир. «У вівторок обидві країни вперше за 34 роки зустрілися тут, у Вашингтоні, за участю нашого великого державного секретаря Марко Рубіо. Я доручив віцепрезиденту Джей Ді Венсу та державному секретарю Рубіо, разом із головою Об'єднаного комітету начальників штабів Деном Разіном Кейном, співпрацювати з Ізраїлем та Ліваном для досягнення тривалого миру», – написав він.

Візит Зеленського до Нідерландів

Візит Зеленського до Нідерландів, Шуфрича звільнено з-під варти. Головне за 16 квітня 2026 фото 1
Сьогодні, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський відвідав Нідерланди. Глава держави провів декілька зустрічей, зокрема королем Нідерландів Віллемом-Александром.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен підписали документ про оборонну співпрацю. Амстердам інвестує в оборонну співпрацю 482 млн євро.

До слова, у нідерландському місті Мідделбург президент України Володимир Зеленський від імені українського народу отримав нагороду Four Freedoms Awards («Чотири свободи») за мужність і стійкість у боротьбі за свободу.

Суд звільнив Шуфрича з-під варти

Візит Зеленського до Нідерландів, Шуфрича звільнено з-під варти. Головне за 16 квітня 2026 фото 2
Суд звільнив з-під варти підозрюваного у держзраді народного депутата Нестора Шуфрича та призначив йому цілодобовий домашній арешт.

Генпрокуратура заперечувала проти зміни запобіжного заходу обвинуваченому та наполягав на продовженні тримання під вартою. У судовому засіданні прокурори звертали увагу суду на тяжкість інкримінованих йому кримінальних правопорушень, зокрема державної зради, а також на ризики, які, на переконання сторони обвинувачення, не втратили актуальності.

Попри це, суд ухвалив змінити депутату запобіжний захід. Замість тримання під вартою він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного засобу контролю. Зазначена ухвала суду оскарженню не підлягає.

Сили оборони знищили ешелони з пальним окупантів під Луганськом

Візит Зеленського до Нідерландів, Шуфрича звільнено з-під варти. Головне за 16 квітня 2026 фото 3
Служба безпеки спільно з військовослужбовцями Першого окремого центру безпілотних систем ЗСУ знищили цистерни з нафтопродуктами ворога поблизу тимчасово окупованого Луганська.

Під час розвідувальної роботи співробітники Служби безпеки встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки. Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об’єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії Fire Point.

Україна направила Ізраїлю запит про арешт російського судна з краденим зерном

Візит Зеленського до Нідерландів, Шуфрича звільнено з-під варти. Головне за 16 квітня 2026 фото 4
Україна направила Ізраїлю запит про міжнародну правову допомогу для арешту російського судна Abinsk та краденого зерна з тимчасово окупованих українських територій, яке він перевозить.

МЗС зазначило, що українська сторона ще 23 березня попередила Ізраїль про можливе походження зерна на борту судна та наголосила на неприпустимості таких операцій. Попри отримані запевнення про реакцію, 12-14 квітня судну було дозволено розвантажитися.

Інші важливі новини

  • Словаччина передумала блокувати кредит ЄС для України після поразки Орбана на виборах.
  • Двом підозрюваним у скоєнні теракту в Броварах обрано запобіжні заходи.
  • $1 млрд за рахунок активів РФ: Україна отримала транш від Британії.

Теги: Володимир Зеленський Нестор Шуфрич Нідерланди Ізраїль

Читайте також

Удар по Дніпру, візит Зеленського до Берліна. Головне за 14 квітня 2026 року
Удар по Дніпру, візит Зеленського до Берліна. Головне за 14 квітня 2026 року
14 квiтня, 21:05
У Німеччині розкритикували Мерца напередодні візиту Зеленського
«Мерц став новим Шольцом». У Німеччині розгорівся скандал через Україну: подробиці
14 квiтня, 12:07
Зеленський: У нас є домовленість щодо десятирічних угод із трьома країнами
Зеленський розказав, чим віддячить Близький Схід за допомогу українців
10 квiтня, 12:00
Зеленський на закритій зустрічі: Під час блокування Ормузької протоки партнери вийшли з різними сигналами
«Партнери просили». Зеленський розказав, як його умовляли не бити по російській нафтовій інфраструктурі
10 квiтня, 09:04
Завершено слідство у справі Тимошенко, ухвалено низку законопроєктів. Головне за 8 квітня 2026
Завершено слідство у справі Тимошенко, ухвалено низку законопроєктів. Головне за 8 квітня 2026
8 квiтня, 21:20
Петиція із проханням присвоїти Степану Гізі звання Героя України набрала 25 тисяч голосів
Звання Героя України для Степана Гіги: петиція набрала голоси
29 березня, 17:36
Прощання у Михайлівському соборі триватиме до ранку неділі, 22 березня. Двері храму відчинені для всіх
На прощання із Патріархом Філаретом прибув предстоятель УГКЦ блаженніший Святослав
21 березня, 16:42
Глава українського МЗС провів десяток зустрічей з представниками регіону
Україна посилює позиції в Латинській Америці: Зеленський розповів про спецзавдання Сибіги
19 березня, 20:09
Володимир Зеленський провів переговори з королем Чарльзом III
Зеленський зустрівся з британським монархом
17 березня, 17:11

Візит Зеленського до Нідерландів, Шуфрича звільнено з-під варти. Головне за 16 квітня 2026
Візит Зеленського до Нідерландів, Шуфрича звільнено з-під варти. Головне за 16 квітня 2026
На Печенізькій дамбі обмежено автомобільний рух: як дістатися Куп’янського району
На Печенізькій дамбі обмежено автомобільний рух: як дістатися Куп’янського району
Окупанти протягом дня атакували Дніпропетровщину: наслідки прильотів
Окупанти протягом дня атакували Дніпропетровщину: наслідки прильотів
Чи вимикатимуть світло 17 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи вимикатимуть світло 17 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Ворог вдруге за день атакував Запоріжжя: є загибла та поранені (фото, відео)
Ворог вдруге за день атакував Запоріжжя: є загибла та поранені (фото, відео)
Сили оборони знищили ешелони з пальним окупантів під Луганськом
Сили оборони знищили ешелони з пальним окупантів під Луганськом

Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Сьогодні, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
