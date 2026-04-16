Візит Зеленського до Нідерландів, Шуфрича звільнено з-під варти. Головне за 16 квітня 2026

Дайджест новин 16 квітня 2026 року

Президент України Володимир Зеленський відвідав Нідерланди. Ізраїль та Ліван домовились про десятиденне перемир'я. Крім того, суд звільнив з-під варти підозрюваного у держзраді народного депутата Нестора Шуфрича

«Главком» склав добірку головних подій 16 квітня.

Ізраїль та Ліван домовились про десятиденне перемир'я

Президент Лівану Джозеф Аун та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу домовилися про десятиденне перемирʼя. Воно має розпочатися о 17:00 за східним часом (опівночі за Києвом).

За словами глави Білого дому Дональда Трампа, він провів з політиками «чудові переговори» про мир. «У вівторок обидві країни вперше за 34 роки зустрілися тут, у Вашингтоні, за участю нашого великого державного секретаря Марко Рубіо. Я доручив віцепрезиденту Джей Ді Венсу та державному секретарю Рубіо, разом із головою Об'єднаного комітету начальників штабів Деном Разіном Кейном, співпрацювати з Ізраїлем та Ліваном для досягнення тривалого миру», – написав він.

Візит Зеленського до Нідерландів

фото: Офіс президента

Сьогодні, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський відвідав Нідерланди. Глава держави провів декілька зустрічей, зокрема королем Нідерландів Віллемом-Александром.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен підписали документ про оборонну співпрацю. Амстердам інвестує в оборонну співпрацю 482 млн євро.

До слова, у нідерландському місті Мідделбург президент України Володимир Зеленський від імені українського народу отримав нагороду Four Freedoms Awards («Чотири свободи») за мужність і стійкість у боротьбі за свободу.

Суд звільнив Шуфрича з-під варти

Суд звільнив з-під варти підозрюваного у держзраді народного депутата Нестора Шуфрича та призначив йому цілодобовий домашній арешт.

Генпрокуратура заперечувала проти зміни запобіжного заходу обвинуваченому та наполягав на продовженні тримання під вартою. У судовому засіданні прокурори звертали увагу суду на тяжкість інкримінованих йому кримінальних правопорушень, зокрема державної зради, а також на ризики, які, на переконання сторони обвинувачення, не втратили актуальності.

Попри це, суд ухвалив змінити депутату запобіжний захід. Замість тримання під вартою він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного засобу контролю. Зазначена ухвала суду оскарженню не підлягає.

Сили оборони знищили ешелони з пальним окупантів під Луганськом

скриншот з відео СБУ

Служба безпеки спільно з військовослужбовцями Першого окремого центру безпілотних систем ЗСУ знищили цистерни з нафтопродуктами ворога поблизу тимчасово окупованого Луганська.

Під час розвідувальної роботи співробітники Служби безпеки встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки. Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об’єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії Fire Point.

Україна направила Ізраїлю запит про арешт російського судна з краденим зерном

фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Україна направила Ізраїлю запит про міжнародну правову допомогу для арешту російського судна Abinsk та краденого зерна з тимчасово окупованих українських територій, яке він перевозить.

МЗС зазначило, що українська сторона ще 23 березня попередила Ізраїль про можливе походження зерна на борту судна та наголосила на неприпустимості таких операцій. Попри отримані запевнення про реакцію, 12-14 квітня судну було дозволено розвантажитися.

