Україна вдарила санкціями по росіянах, які поїдуть на Венеційську бієнале

Під обмеження потрапили російські діячі культури, які підтримують агресію проти України та будуть представлені на виставці

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти п’ятьох російських культурних діячів. Вони виправдовують агресію РФ та поширюють пропаганду на міжнародних заходах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Серед них – донька підсанкційного заступника гендиректора «Ростеху» Анастасія Карнєєва, яка з 2021 року призначена комісаром російського павільйону Венеційської бієнале та представлятиме там Росію цього року.

Санкції також застосовані проти спецпредставника російського очільника з питань міжнародного культурного співробітництва Михайла Швидкого, який називає війну РФ проти України «важливим історичним моментом». Він також публічно заявляє про те, що допуск Росії до участі у Венеційській бієнале є нібито доказом того, що російська культура не ізольована.

Крім того, під санкції потрапила скрипачка Валерія Олєйнік, яка після 2014 року неодноразово відвідувала тимчасово окупований півострів Крим для підтримки агресії, співак Ілля Татаков, що брав участь у створенні пропагандистського фільму на тимчасово окупованих територіях Донеччини для популяризації ідей «русского міра», та вокаліст Артем Ніколаєв, який торік долучався до пропагандистських заходів у Криму.

«Участь Росії у Венеційській бієнале – це не про культуру, а про використання міжнародних майданчиків для легітимізації агресії та поширення пропаганди. Або ти проти режиму РФ і маєш доступ до культурного простору вільного світу, або обслуговуєш пропаганду, отримуєш санкції й береш участь у фестивалі «огурца», – зазначив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Всю необхідну інформацію Україна передасть партнерам для синхронізації санкцій у їхніх юрисдикціях.

Нагадаємо, Росія була постійним учасником Венеційської бієнале, заснувавши свій павільйон у 1914 році. Однак її виставку на 59-й бієнале у 2022 році було скасовано 27 лютого 2022 року – через кілька днів після повномасштабного вторгнення в Україну.

У березні цього року стало відомо, що Росія офіційно повертається на Венеційську бієнале – вперше з початку повномасштабної війни. Виставка проходитиме з 9 травня до 22 листопада. Країни, що беруть участь, встановлюють павільйони у Венеції, і художня бієнале зазвичай залучає понад 600 тис. відвідувачів за сім місяців роботи.

Глави міністерств культури і закордонних справ 22 країн підписали спільний протест проти участі Росії у Венеційській бієнале 2026. Лист адресували президенту виставки П'єтранджело Буттафуоко та правлінню інституції, а також передали міністру культури Італії Алессандро Джулі.

До слова, Європейська комісія попередила організаторів виставки «Венеційська бієнале» про можливе припинення грантового фінансування через рішення повернути Росію до участі у 2026 році. Віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен та комісар з питань культури Гленн Мікаллеф засудили рішення організаторів. Вони наголосили, що надання платформи державі-агресору суперечить санкційній політиці Євросоюзу.