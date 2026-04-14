Зеленський підписав закон, який встановлює кримінальну відповідальність за антисемітизм

Ростислав Вонс
Впровадження закону допоможе зменшити випадки антисемітизму та краще захищати права людей
фото: Офіс президента

Документ передбачає до восьми років ув’язнення та штрафи за прояви антисемітизму

Президент України Володимир Зеленський законопроєкт №5110. Він запроваджує кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Ради.

Документ вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

Головна мета цього закону – посилити боротьбу з антисемітизмом і запобігати його проявам в Україні на законодавчому рівні. Зміни передбачають, що за дії, які можна вважати проявами антисемітизму, буде встановлена чітка кримінальна відповідальність.

Документ передбачає встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму у вигляді штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, будуть каратися штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

За такі ж дії, що були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, винним загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Очікується, що впровадження закону допоможе зменшити випадки антисемітизму та краще захищати права людей.

Об’єднана єврейська община України привітала підписання закону, який Верховна Рада України прийняла у лютому 2026 року. Община України брала участь у розробці законопроєктів № 5109 (Закон «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні») та № 5110 (щодо внесення змін до статті 161 Кримінального кодексу України)».

До слова, Служба безпеки запобігла спробам російських спецслужб дестабілізувати внутрішньополітичну обстановку на заході України. У ході спецоперації затримано мешканця Закарпаття, який за вказівкою агресора штучно розпалював антисемітські настрої в регіоні.

