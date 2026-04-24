Безпекова домовленість: Зеленський зустрівся з принцом Саудівської Аравії

Наталія Порощук
Зеленський поговорив з Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом
фото: Офіс президента

Президент наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом та напрацюваннями для взаємовигідної співпраці з Саудівською Аравією

Сьогодні, 24 квітня, у Джидді президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Лідери обговорили реалізацію стратегічної безпекової домовленості за трьома напрямами. «Перший – експорт нашої української безпекової експертизи та спроможностей у захисті неба. Другий – енергетична співпраця, яка додає Україні стійкості у цей складний час. Третій – напрямок продовольчої безпеки. Працюємо разом, щоб посилити наші народи та партнерів», – пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом та напрацюваннями для взаємовигідної співпраці з Саудівською Аравією в захисті життів.

Також окрема увага була приділена питанням енергетичної стійкості, зокрема у зв’язку з кризою на ринку пального, що виникла через ситуацію навколо Ірану та блокування Ормузької протоки.

Лідери говорили і про перспективи участі Саудівської Аравії в реалізації інфраструктурних проєктів, відновленні та відбудові України, а також про партнерство у фінансовому секторі та інших державних проєктах. Вони визначили завдання для своїх команд і розраховують на їх оперативне та повне виконання.

«Зараз, коли міжнародні відносини суттєво дестабілізовані, саме така двостороння робота відновлює впевненість. Обмінялися й оцінками ситуації на Близькому Сході та в Затоці. Сподіваємось, що безпеки буде більше, і допомагаємо цьому», – акцентував президент.

Володимир Зеленський поінформував Мухаммада бін Салмана Аль Сауда про перебіг переговорного процесу щодо закінчення війни Росії проти України та подякував за всі зусилля з боку Саудівської Аравії.

Нагадаємо, 24 квітня президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Королівства Саудівська Аравія.

Читайте також:

Читайте також

На початку своєї другої каденції Трамп посварився з Келлогом через його висловлювання про Володимира Зеленського
Келлог порівняв Зеленського з Трампом
25 березня, 22:04
Глава держави змінив статус культурної установи за внесок у розвиток і популяризацію національного музичного та хореографічного мистецтва
Дніпровський театр опери та балету отримав статус національного
27 березня, 13:16
Президент України Володимир Зеленський
Путін не зупиниться на Донбасі: Зеленський попередив про загрозу для двох великих міст
9 квiтня, 12:07
Президент наголосив, що потрібно вже готуватися до наступної зими
Зеленський зустрівся з представниками угорської громади перед виборами в Угорщині
9 квiтня, 16:48
Візит Зеленського до Нідерландів, Шуфрича звільнено з-під варти. Головне за 16 квітня 2026
Візит Зеленського до Нідерландів, Шуфрича звільнено з-під варти. Головне за 16 квітня 2026
16 квiтня, 21:19
Президент України Володимир Зеленський вперше встановив контакт із лідером Гондурасу Насрі Асфурою та домовився про співпрацю в ключових секторах
Зеленський провів першу розмову з президентом Гондурасу: про що говорили
20 квiтня, 21:52
Нагороду вручатимуть громадянам України, які безпосередньо брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
Зеленський ввів нову державну нагороду для учасників ліквідації ЧАЕС
21 квiтня, 04:58
За словами глави держави, угорський премʼєр побудував свою кампанію на ненависті до українців
Зеленський назвав причину поразки Орбана на виборах в Угорщині
21 квiтня, 07:24
Кошта після зустрічі із Зеленським та Урсулою фон дер Ляєн зробив низку заяв
Вступ України до ЄС: президент Євроради анонсував новий крок
Вчора, 19:14

Трамп підняв ставки. США різко посилили тиск на Іран: що сталося
Трамп підняв ставки. США різко посилили тиск на Іран: що сталося
Туск прокоментував саміт ЄС жартом про Орбана і росіян
Туск прокоментував саміт ЄС жартом про Орбана і росіян
Трамп створив ризики для ЄС. Глава Євроради закликав змінити підхід до США
Трамп створив ризики для ЄС. Глава Євроради закликав змінити підхід до США
Сенат США узявся за адміністрацію Трампа. Ухвалено резонансне рішення
Сенат США узявся за адміністрацію Трампа. Ухвалено резонансне рішення
США та Іран відновили переговори у Пакистані
США та Іран відновили переговори у Пакистані

«Колос» здолав безумовного аутсайдера на старті туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:29
Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Сьогодні, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Вчора, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
22 квiтня, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
22 квiтня, 10:52

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
