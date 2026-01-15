Зеленський зустрівся зі Стерненком: про що домовилися

Зеленський про зустріч зі Стерненком: Обговорили актуальні питання щодо волонтерства, законодавчу підтримку волонтерства та конкретну роботу з бригадами

У четвер, 15 січня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із волонтером Сергієм Стерненком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Зустрілись із Сергієм Стерненком. Подякував за підтримку нашої армії та зусилля з розвитку дронової складової захисту України. Обговорили актуальні питання щодо волонтерства, законодавчу підтримку волонтерства та конкретну роботу з бригадами. Важливо, щоб був максимум реальної інформації з усіх рівнів. Домовилися співпрацювати. Слава Україні!», – наголосив президент.

Стерненко додав: «Мав можливість обговорити найбільш актуальні питання як щодо забезпечення війська та благодійної діяльності, так і щодо інших викликів, які стоять перед нашою державою».

Волонтер зазначив, що передав президенту від військових побажання та скарги. «Як фонд ми готові надавати його ще більше, а також допомагати із розвитком безпілотних технологій. Щоб військо було сильнішим. Щоб Україна була сильнішою. Пряма та відверта комунікація важлива. Дякую президентові за таку розмову», – підсумував він.

Нагадаємо, 14 січня президент України Володимир Зеленський зустрівся із волонтером Сергієм Притулою. Вони домовилися про співпрацю.