Президент призначив нового голову Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Президент призначив нового голову Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку
фото з відкритих джерел

Семенюк очолив регулятор, який здійснює державний нагляд за ринком цінних паперів та фондовим ринком України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №1019/2025 про призначення Олексія Володимировича Семенюка головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, пише «Главком».

Відповідний документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави. Згідно з указом, Семенюк очолив регулятор, який здійснює державний нагляд за ринком цінних паперів та фондовим ринком України.

Президент призначив нового голову Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку фото 1

Нагадаємо, Зеленський звільнив Руслана Магомедова з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Зауважимо, що Руслан Магомедов – кум Андрія Єрмака та його колишній позаштатний радник. Був призначений керівником Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку у 2021 році.

«Саме ця комісія після засідання Ставки верховного головнокомандувача забрала акції кількох підприємств, зокрема «Укрнафти», у різних власників і передала їх Міноборони, яке очолює давній знайомий Єрмака Олексій Резніков (звільнений у вересні 2023 року – «Главком»)», – зазначалося в розслідуванні Bihus.info.

Пікантною родзинкою в діяльності Магомедова стало викриття його та топчиновників комісії в оформленні собі закордонних відряджень на вигадані міжнародні конференції.    

Теги: Володимир Зеленський кадрові зміни

Президент призначив нового голову Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку
Президент призначив нового голову Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку
